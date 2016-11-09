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На процессе по убийству Немцова начинаются неожиданности. Поэтому стоит подытожить главные уже обнародованные криминалистические факты.

Гильзы

В суде оглашено большинство главных документов, связанных непосредственно с выстрелами. Они устраняют многие неопределенности, породившие разные конспирологические версии. Но они же ставят и новые вопросы.

Сразу оговорюсь, что не имею в своем распоряжении материалов дела и не видел приложенных к нему фотограмм и схем. Нарисованные мной схемы основаны на зачитанных в суде текстах осмотров и экспертиз. Но эти тексты вполне точно описывают местоположения и размеры.

Дадаев в первых показаниях описал убийство, но затем от показаний отказался. Поэтому либо он точно описал события, либо это версия следствия, которую его заставили озвучить. В любом случае это основная рабочая версия.

Вот как расположились стреляные гильзы на месте преступления. Патроны были двух типов: два - Тульского завода и четыре - Юрюзаньского.







По известной версии, убийца шел за парой Немцов - Дурицкая сзади. Первые три выстрела он сделал в спину, а потом еще несколько, но с ними пока подождем. По схеме можно предположить, что две гильзы у основания лестницы и одна на ступенях - от трех первых выстрелов (гильзы полетели вправо через парапет и вниз). Впрочем, одной из них может быть и гильза №2, ударившаяся в каменный парапет и оставшаяся на тротуаре. Судить по остальным, что произошло потом, я не берусь. Точно, что следующие выстрелы были сделаны совсем с другого направления (гильзы летят вправо) - то ли со стороны проезжей части, то ли вообще справа или сверху. Они лежат в разных местах, и понять трудно. Но гильзы 2 и 1 могли и раскидать ногами ходившие там до прибытия полиции люди. Хотя вряд ли кто-то перенес гильзу №3 с тротуара на проезжую часть через высокий бордюр.

Экспертиза уверенно говорит, что все пули выпущены из одного оружия. Но если все же допустить версию с двумя пистолетами, то я не знаю, как можно было бы объяснить такой разброс однотипных гильз: убийцы должны были бегать вокруг Немцова кругами.

В суде уже вскрылись серьезные косяки следствия при работе с гильзами, но непохоже чтобы они имели целью скрыть какие-то манипуляции на месте преступления.



Раны



Пулевые отверстия дают более отчетливую картину. Красным обозначены входные отверстия, синим - выходные. Два ранения были слепыми - пули остались в теле. Стрелки показывают пулевой канал.







Выстрелы 1, 2, 4 сделаны сзади, слева направо и снизу вверх. Это вполне ложится в картину. Первые три раза убийца стрелял вдогонку, а Дадаев левша (он и говорил, что стрелял левой) и гораздо ниже Немцова. Выстрелы 3 и 5 сделаны слева направо - просто одна пуля вошла чуть сзади, а вторая чуть спереди, обе практически в бок. Экспертиза так и говорит: эти выстрелы сделаны в уже лежащее на правом боку тело (а по данным следствия, Немцов лежал именно на правом боку, головой к краю моста). Но если тело лежит на боку, так можно попасть только стоя практически над ним, точнее - над головой. Стреляя сверху вниз, отвесно. С тротуара, как говорилось в первых показаниях Дадаева, с дистанции в несколько метров, так попасть трудно. Если только тело не лежало почти на животе, параллельно земле. Что в принципе возможно.

Тут нужны точные результаты баллистической экспертизы, которые подробно не оглашались. Впрочем, я не удивлюсь, если таковых нет, а эксперты выдали такую же ахинею, какую мы привыкли получать от них, скажем, в Болотном деле и многих других. Мы услышали лишь, что полученные результаты не противоречат рабочей версии.

Если же тело лежит на боку, то значит, убийца после первых выстрелов продолжал двигаться к падающему телу, прошел до него 5 метров (с которых якобы сделаны первые выстрелы) и добивал почти в упор. Дурицкая, которая шла слева от Немцова, держа его под руку, по словам Дадаева, также упала. Она могла упасть либо на Немцова сверху, либо прямо перед ним. В таком случае ей крупно повезло, что в нее не попали. Кроме того, она находилась в полуметре от стрелявшего убийцы, и весьма вероятно, что она все-таки могла его увидеть. Она же говорит, что, обернувшись, увидела лишь отъезжавшую машину.

Обостряется также "вопрос трех секунд", за которые убийца должен был все сделать, пока находился в тени снегоуборщика. Три выстрела, несколько шагов вперед, еще три выстрела в упавшее тело, бег к бордюру. Все немного сокращается, если он сразу рванул к проезжей части и стрелял оттуда. Но тут, как уже сказано, нужны более точные данные.

Есть еще одно "чудо". Экспертиза разделяет раны на две принципиально разные группы: 2, 4 и 1, 3, 5. "Такая картина может наблюдаться, если выстрелы производились различными боеприпасами или сделаны из разного оружия".

Я вижу только один вариант: патроны были заряжены вперемешку. Потому что, если допустить, что был и второй стрелок, то он должен был стрелять сразу с двух разных направлений (сзади и сбоку).



Свидетели







Пока мы знаем троих - тех, кто был рядом в момент убийства. Двое - Дурицкая и водитель снегоуборщика - говорят, что ничего не видели. Третий, Евгений Молодых, интервью с которым появилось почти сразу после убийства на LifeNews, говорит, что шел за парой и видел упавшего Немцова и убегающего человека, севшего в светлый "видимо, отечественный" автомобиль, с расстояния 80 метров.

Дурицкая была вызвана в суд на 8 ноября, но не появилась. Про Молодых вроде сказали, что не проживает по указанному адресу. О водителе снегоуборщика прокурор Семененко сумрачно высказалась: "Если удастся его найти". У меня возникло стойкое ощущение, что главных возможных свидетелей убийства мы в суде не увидим.



Машина







Автомобиль ЗАЗ - единственное звено, соединяющее само убийство и обвиняемых. Следствие нашло массу доказательств, что они следили за Немцовым на этой и других машинах и были связаны между собой - видеозаписи камер наблюдения, объемистый телефонный биллинг. В ночь убийства они были на Красной площади, крутились вокруг ГУМа, где ужинали Немцов с Дурицкой. Но записей непосредственно с моста нет (кроме общего вида камеры ТВЦ, где никого узнать нельзя). Свидетели пока молчат. Отпечатки на гильзах с моста не распознаются. Оружия нет. Есть только автомобиль, в который сел убийца и который удалось засечь камерами наблюдения сразу же при съезде с моста. И этой машиной несколько месяцев пользовалась компания чеченцев.

Владелицу машины, Юлию Свентицкене, допросили в суде. В сентябре она выставила ЗАЗ на продажу в салоне "Автостайл" (сама контора использует и другое название - "Автоальянс"), где ее и продали.

8 ноября в суде выступил сотрудник салона Артем Трапезин, единственный в автосалоне, кто общался с покупателем машины. В зале суда он узнал в Дадаеве покупателя. Отметим, что сам Дадаев утверждал на следствии то, что машину купил Анзор Губашев, то, что ее пригнали под окна их квартиры от пресловутого Русика, заказчика убийства.

По словам Трапезина, человек, представившийся Зауром, позвонил по объявлению и приехал в салон. Посмотрев машину, поехал за деньгами. Вернувшись, сказал, что машину будет покупать на имя брата, который став виновником аварии, пообещал пострадавшему узбеку заменить ему разбитую машину такой же. Машину оформляли лишь по ксерокопии паспорта на некого Алиева. Торговцу это показалось подозрительным, и он попросил паспорт у самого Заура. Тот встревожился, но паспорт показал. Трапезин удостоверился, что имя "Заура" совпадает с тем, что указано в паспорте, и успокоился. Фамилии в паспорте он не помнит, но помнит, что паспорт был свежим, чистым и без дырок (его об этом спросил сам Дадаев).

"Заура" оба раза привозил человек на черной иномарке, модели не помнит. Сидевший в иномарке был плотным, среднего возраста, с черной бородой, в спортивном костюме "с лампасами". Больше ничего не увидел, потому что стекла были тонированы.

Трапезин также опознал проданный им ЗАЗ на многих кадрах с камер видеонаблюдения, сделанных позже, во время слежки чеченцев за Немцовым. И на финальных кадрах, когда следствие нашло брошенную после убийства машину в Трубниковском переулке. Прочли протокол ее осмотра следователями 1 марта 15 года. С машины сняли руль, рычаг передач, воздушные фильтры и отправили на экспертизу. Машину на эвакуаторе также направили в институт криминалистики ФСБ на проспекте Вернадского.

А потом защита обратила внимание присяжных на то, что в списке зафиксированных дорожными камерами появлений ЗАЗ в разных местах (следствие поработало на славу) есть странное: машина, разобранная и отправленная на экспертизу 1 марта, передвигалась: 5 марта по проспекту Андропова, 6-го - в Орехове, 13-го - по Волгоградке. Похоже, она ездила по Москве и в то время, как должна была стоять в салоне на продаже.

Затем выяснилось, что, давая первые показания следствию 16 марта, Трапезин не помнил имя Заура. А к 25 марта уже вспомнил. Потом случилась сенсация: адвокат Каверзин вытащил из портфеля паспорт Заура Дадаева и попросил приобщить его к делу. Оказалось, в деле паспорта просто не было. По словам Дадаева, он по приезде в Грозный 1 марта оставил его у своего брата и дальше ездил только с правами. Паспорт оказался 15-летней давности, потрепанный, весь в подтеках какой-то линялой краски (давно попал под дождь, объяснил Дадаев) и с дыркой посередине.

Все показания Трапезина затрещали. Неясным осталось не только, кто покупал машину, но и сколько существует машин с таким номером и кто на них ездил.



Конспирология



Я понимаю, откуда берутся самые фантастические версии. Невозможно поверить, что заказчиком убийства был водитель, в то время как имя его начальника, Руслана Геремеева, встречается в деле на каждом шагу. Да и в замкомандира батальона "Север" как главную фигуру поверить трудно. Похоже, единственная возможность найти нить от исполнителей к заказчикам - обнаружить несоответствия между версией следствия и реальной картиной убийства. Если они будут, значит, тут и спрятаны обрубленные "хвосты". И это тени тех неизвестных и всемогущих, что помогали убийцам прямо там, на мосту. Как будто недостаточно пропавших записей с видеокамер.

Но пока, если в криминалистическом аспекте дела и есть вопросы, то скорее это вопросы к традиционным методам российского следствия. Оно привыкло полагаться на признательные показания, пренебрегая массой допущенных неточностей и упущений. Оно в стремлении вывести кого-то из-под удара, ограничивается парой вбросов в СМИ, несколькими примитивными подменами и липовыми свидетелями, рассчитывая, что суд подмахнет любые натяжки. В итоге, даже если мы имеем реальных исполнителей, мы снова и снова сомневаемся во всем и не верим ничему.