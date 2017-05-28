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новость Аннексия с конфискацией

В Севастополе прошел митинг против принятия нового генплана
28.05.2017
Митинг в Севастополе. Кадр видеозаписи
Митинг в Севастополе. Кадр видеозаписи
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В Севастополе прошел митинг против принятия проекта городского генплана, который предусматривает перевод участков, на которых располагаются частные дома, под многоквартирную застройку, природоохранные территории и в ведение Минобороны. Как сообщает "Новая газета", в акции приняли участие более двух тысяч человек.

Участники митинга держали плакаты "Отстоим право на землю", "Будем молчать - заберут все", "Генеральный план не гениальный", "Прекратите судейский беспредел на земле", "Путин В.В., защити севастопольцев!".

В принятой на митинге резолюции протестующие потребовали отозвать проект генплана города и вернуть в бюджет потраченные на него 50 миллионов рублей, а также разработать новый проект генплана совместно с местными архитекторами. Еще одно требование - обязать правительство Севастополя отозвать иски, поданные для изъятия земельных участков у горожан. В резолюции также выражено недоверие правительству города, заксобранию и судам.

"В судах сегодня находится около 10 тысяч исковых заявлений от правительства города с целью забрать нашу землю., - заявил в один из организаторов акции Ленур Усманов. - Хочется напомнить, что в 2014 году, когда Крым входил в состав Российской Федерации, председатель правительства Дмитрий Медведев говорил: ни один житель полуострова не должен ничего потерять, может только приобрести. Власть должна исполнить свои обещания".

Накануне митинга врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников призвал горожан не выходить на акцию. "Те, кто сегодня пытаются втянуть вас в политическое шоу, работают против Севастополя, против интересов севастопольцев. Их цель - удовлетворить личные корыстные интересы и амбиции, в том числе политические", - сказал он.

После аннексии Крыма российские власти Севастополя неоднократно выделяли земли без конкурсов. Так, в мае 2015 года в аренду на десять лет байк-клубу "Ночные волки" было предоставлено 267 га земли с озером возле горы Гасфорта. Арендная плата за участок была назначена минимальной - 0,1 процента от стоимости в 1,4 миллиарда рублей за десять лет. Депутаты тогда выступили против такого решения и потребовали приостановить его действие.

В марте прошлого года занимавший тогда пост губернатора Севастополя Сергей Меняйло предложил без объявления конкурса выделить землю в Байдарской долине города компании "Стройгазмонтаж", принадлежащей Аркадию Ротенбергу, для строительства парка развлечений.

14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( Фото ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

На воскресенье в Москве запланировано согласованные шествие и митинг против программы реновации. сбор участников мероприятия будет проходить с 13 до 14 часов у домов 21-24 по улице Вавилова. С 14 до 15 часов состоится шествие по Вавилова в сторону улицы Ульянова до дома 46. С 15 до 16 часов на площадке у этого дома состоится митинг с участием до 10 тысяч человек.

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28.05.2017
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