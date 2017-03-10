Реклама

В Москве у здания ФСИН на Житной улице полицейские задержали активиста Ильдара Дадина, стоявшего там в одиночном пикете. Как передает "ОВД-Инфо", причиной задержания стал отказ Дадина предъявить полицейским свой паспорт. Активист попросил полицейских зачитать ему основания этих требований и его права. После этого его посадили в автомобиль и увезли в ОВД "Якиманка".

При этом, как дополняет Интерфакс, полицейские не стали задерживать лидера движения "За права человека" Льва Пономарева, который также проводил пикет, сменяя Дадина.

Пикетчики требовали отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха, его заместителя Алексея Федотова и начальника ИК-7 Сергея Коссиева. По словам Пономарева, цель пикета - обратить внимание общественности на то, что "карельские пыточные зоны находятся вне законодательного поля".

Пономарев обещал предоставить СМИ список заключенных, которых нужно по примеру Дадина "срочно вывозить из Карелии" для того, чтобы они "продолжили давать показания против садистов".

По словам жены Дадина Анастасии Зотовой, Дадин действительно не смог показать полицейским паспорт, поскольку "забыл его дома". Как передает РБК, дежурный ОВД "Якиманка" в свою очередь сообщил, что Дадина доставили в отдел "для установления личности". "Он не предоставлял документов. Надо было посмотреть, кто он такой. Гражданин России или нет. Он жив, здоров. Сейчас его проверят и отпустят", - сказал представитель ОВД.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признано право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

Однако руководство колонии из ИК-5 Алтайского края в Рубцовске отказывалось отпускать политзаключенного до получения фельдъегерской связью документов из ВС. Адвокаты Дадина направили в ЕСПЧ жалобу на незаконное удержание активиста в колонии. Страсбургский суд обязал Россию до 27 февраля дать ответ по этой жалобе. На свободу Дадин вышел только 26 февраля.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, Дадин был лишен свободы 2 года 1 месяц - с 30 января 2015 года (не считая времени с 15 января 2015-го, когда он отбывал 15-суточный арест за акцию в поддержку Алексея Навального; перед окончанием срока ареста его и задержали для возбуждения уголовного дела). В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.