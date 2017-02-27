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Также: Президент, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Татьяна Москалькова

новость Одна уголовная боль

Песков: Идея отменить "митинговую" статью УК будет рассмотрена
27.02.2017
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя высказанную омбудсменом Татьяной Москальковой идею исключить из УК "митинговую" статью 212.1, предположил, что это предложение будет рассмотрено. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, - передает агентство слова чиновника. - Как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые в данном случае должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения. Думаю, что так или иначе это будет рассмотрено и на этот раз".

Ранее в понедельник Москалькова заявила, что статья 212.1 "не может стоять с другими... статьями, ибо правовая природа этого проступка совершенно иная". "Я не обладаю правом законодательной инициативы, - заметила чиновница, - но такая позиция моя уже была озвучена неоднократно. Я ее подтверждаю".

Статья 212.1 (неоднократные нарушения на митингах) была включена в УК летом 2014 года. Она предусматривает до пяти лет колонии. До сих пор по этой статье осудили лишь одного гражданина - активиста Ильдара Дадина; он получил два с половиной года общего режима. Однако 22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину, сославшись на неправомерность возбуждения дела: оно было открыто, когда постановления по вмененным активисту административным статьям еще не вступили в законную силу. 26-го числа политзек был освобожден; в СИЗО и колониях, а до этого под домашним арестом он провел 2 года 1 месяц. За Дадиным признано право на реабилитацию.

Свое решение ВС принял после того, как 10 февраля Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор активисту. КС указал, что приговор к реальному сроку по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

При этом наблюдатели отмечали, что в действительности постановление КС не предусматривает смягчения "митинговой" статьи. В то же время СМИ со ссылкой на Минюст и Госдуму писали, что внесение коррективов в эту норму вообще маловероятно.

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