О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.258750.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.258750.html
Также: Политзеки, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость В Верховный суд подана надзорная жалоба на приговор Дадину

13.02.2017
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
Реклама

Защита Ильдара Дадина подала председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву надзорную жалобу на приговор политзеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Костромину, которая наряду с коллегой Алексеем Липцером представляет интересы активиста.

Адвокаты просят Лебедева направить в президиум ВС представление об отмене приговора и подтверждающих его постановлений апелляционной и кассационной инстанций, а также вынести решение о немедленном освобождении Дадина из колонии.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Причиной было названо то, что на момент рассмотрения дела решения по сфабрикованным против активиста административным протоколам, на основании которых его и привлекли к уголовной ответственности, еще не вступили в силу.

Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах) возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО). 30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место - в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске.

Оставить комментарий Обсудить
13.02.2017

новость Новости по теме
10.02.2017 КС постановил пересмотреть дело Дадина →
06.02.2017 В Госдуму внесут поправки, отменяющие уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах →
26.01.2017 Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию →
24.01.2017 КС рассмотрел жалобу Дадина на статью о неоднократных нарушениях на митингах →
24.01.2017 Генпрокуратура нашла противоречия в статье УК о нарушениях на митингах →
17.01.2017 Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию →
08.01.2017 Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Рубцовске →
19.12.2016 Повторная кассационная жалоба на приговор Дадину отклонена →
15.12.2016 КС со второго раза принял жалобу Дадина на "митинговую" статью 212.1 УК →
05.10.2016 Кассационная жалоба на приговор Дадину отклонена →
Фото и Видео
28407
Play own
Майдан за Курбединова
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Милонов, евреи и 282-я статья
Илья Мильштейн
новость Прилепин стал политруком
Захар Прилепин. Фото с сайта писателя
новость Активиста нашли в подвалах ДНР
Серое Фиолетовое на пикете в защиту Бориса Стомахина. Манежная площадь, 24.08.2013. Фото Геннадия Строганова
новость Покаяние раввина перед Кадыровым
Пинхас Гольдшмидт приносит извинения мусульманам. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Золотой век Прилепина
383
в блоге Привычка безусловного покорства
383
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Милонов: Евреям нас не сварить
Виталий Милонов. Фото: nsn.fm
новость Крушение на Алтае: подробности
Вертолет Robinson. Фото с сайта компании Robinson
новость Колокольцев испугался блогера
Полицейские раменского ОП-1. Кадр видео с youtube-канала sergmak
новость Спасение корейского беженца
Ленинградский облсуд. Фото: oblsud.lo.sudrf.ru
новость Чудновец: Помилования не прошу
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Махинации на выборах в США
Стивен Миллер. Фото: @Breznican
новость Ответ Пхеньяна Трампу
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Отставки губернаторов продолжаются
Сергей Митин. Фото: severinform.ru
новость Россияне не отдают медали
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
новость Задержания в центре Москвы
Провокатор Сергей Свойкин. Источник: andreychernuhin.livejournal.com
в блоге Пушкиных надо беречь
383
новость Чечня: посмертное изгнание
Асланбек Бахарчиев на "народном сходе" в Пригородном, 21.12.2016. Кадр ГТРК "Грозный"