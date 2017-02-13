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Защита Ильдара Дадина подала председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву надзорную жалобу на приговор политзеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Костромину, которая наряду с коллегой Алексеем Липцером представляет интересы активиста.

Адвокаты просят Лебедева направить в президиум ВС представление об отмене приговора и подтверждающих его постановлений апелляционной и кассационной инстанций, а также вынести решение о немедленном освобождении Дадина из колонии.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Причиной было названо то, что на момент рассмотрения дела решения по сфабрикованным против активиста административным протоколам, на основании которых его и привлекли к уголовной ответственности, еще не вступили в силу.

Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах) возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО). 30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место - в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске.