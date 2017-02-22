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Также: Право, Политзеки, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину

22.02.2017
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
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Верховный суд постановил отменить приговор политзеку Ильдару Дадину и освободить его из колонии, передает корреспондент "Граней". В ходе заседания об этом суд просили Генпрокуратура и защита активиста.

"Уголовное дело в отношении Дадина подлежит прекращению. Прошу президиум Верховного суда приговор отменить, производство по делу прекратить, Дадина освободить из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию", - заявил прокурор Леонид Коржинек.

По его словам, два административных постановления, вмененных Дадину, на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя. При этом Коржинек подчеркнул, что Конституционный суд признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции.

Защитники Дадина Ксения Костромина и Алексей Липцер также попросили закрыть дело, отменить приговор и освободить их подзащитного. "Дадин был привлечен за действия. которые не несли в себе угрозы. Постановление КС очевидно, дело подлежит прекращению", - заявил Липцер.

Сам активист ходатайствовал, чтобы его доставили из колонии в Москву, однако коллегия судей отказала ему в этом. После этого Дадин по видеосвязи отказался что-либо говорить, попросив адвокатов продолжить защиту его прав.

"Я не считаю это действие судебным процессом, это цирк, преступление. Я отказываюсь участвовать, но прошу, чтобы мои адвокаты продолжили", - сказал Дадин.

10 февраля Конституционный суд опубликовал постановление с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО). 30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место - в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске.

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22.02.2017

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