О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.259326.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.259326.html
Также: Политзеки, Право, Акции протеста, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Ильдар Дадин

новость Оправданное упорство

Адвокаты Дадина подали жалобу в ЕСПЧ
08.03.2017
Ильдар Дадин. Кадр интервью "Радио Свобода"
Ильдар Дадин. Кадр интервью "Радио Свобода"
Реклама

Защита Ильдара Дадина пожаловалась в Европейский суд по правам человека на незаконное удержание политзаключенного в колонии после отмены Верховным судом приговора. Об этом заявила адвокат Ксения Костромина, сообщает РИА "Новости".

"Мы подали в Европейский суд по правам человека срочную жалобу на незаконное лишение Дадина свободы после решения президиума Верховного суда о его оправдании. Сейчас мы готовим аналогичную жалобу в подмосковный Железнодорожный суд, где также будем ставить вопрос о незаконном удержании Дадина в колонии в период с 22 по 26 февраля", - сказала Костромина.

По словам адвоката, Дадин будет подавать в суд иск о реабилитации и компенсации вреда за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. Сумму компенсации, которую намерен потребовать бывший политзаключенный, Костромина не назвала.

После освобождения Дадин намерен заниматься защитой прав человека, рассказала адвокат. "На данном этапе его основное внимание и максимальные усилия будут сосредоточены на ситуации с пытками в карельской колонии", - отметила Костромина.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признано право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

Однако руководство колонии из ИК-5 Алтайского края в Рубцовске отказывалось отпускать политзаключенного до получения фельдъегерской связью документов из ВС. Адвокаты Дадина направили в ЕСПЧ жалобу на незаконное удержание активиста в колонии. Страсбургский суд обязал Россию до 27 февраля дать ответ по этой жалобе. На свободу Дадин вышел только 26 февраля.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, Дадин был лишен свободы 2 года 1 месяц - с 30 января 2015 года (не считая времени с 15 января 2015-го, когда он отбывал 15-суточный арест за акцию в поддержку Алексея Навального; перед окончанием срока ареста его и задержали для возбуждения уголовного дела). В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.

Оставить комментарий Обсудить
08.03.2017
в блоге Блоги
435
Валентина Шарипова 27.02.2017
в блоге Помогите политзеку Бубееву
12461
Дарья Костромина 23.02.2017
в блоге Ильдарова победа
7
Дмитрий Борко 18.02.2017
в блоге Уголовка за пикеты: рано радуемся
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Орда и родина

Илья Мильштейн, 27.02.2017

Анастасия Зотова, жена Ильдара Дадина, мечтает "свалить из орды". То есть вместе с мужем уехать из России туда, где не сажают за одиночный пикет и государство не предстает бандой садистов. Однако герой непреклонен: я, говорит, продолжу бороться с лживым режимом.

новость Новости по теме
28.02.2017 Минюст заявил о готовности скорректировать "митинговую" статью →
27.02.2017 Песков: Идея отменить "митинговую" статью УК будет рассмотрена →
26.02.2017 Дадин освобожден из колонии →
25.02.2017 ЕСПЧ обязал Россию до 27 февраля дать ответ об освобождении Дадина →
24.02.2017 Ильдара Дадина до сих пор не выпустили на свободу →
22.02.2017 Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину →
17.02.2017 "Коммерсант": Статью 212.1 УК пересматривать не будут →
10.02.2017 КС постановил пересмотреть дело Дадина →
08.02.2017 Прокуратура признала законным отказ в возбуждении дела по жалобам Дадина →
06.02.2017 В Госдуму внесут поправки, отменяющие уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах →
Фото и Видео
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28407
Play own
Майдан за Курбединова
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость МИД и полные шахты оружия
Илья Рогачев. Фото: ВК-сообщество "Саммит "Группы восьми" - 2014"
статья Димона потеснили бюстом
Илья Мильштейн
новость Опала сечинского зама
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
новость Епархия: Николай не мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
статья Крымское откровение
РЕКЛАМА
Loading...
новость Компенсация за пытки в детсаду
В детском саду № 42 Кировского района Петербурга. Фото: detskiisad42.jimdo.com
в блоге Закон трубы
383
новость Путин помиловал Севастиди
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
статья Димино счастье
Виталий Портников
в блоге Все придумали русские
383
новость Татария: прокурор требует пожизненных
Подсудимые по делу "Чистопольского джамаата". Фото: realnoevremya.ru
новость Еще один двухсотый Вагнера
Василий Юрлин. Фото с ВК-страницы
новость Исаакий: акцией займется СКР
Акция "Музей - городу" в Исаакиевском соборе. Фото: @merr1k
новость Питер: задержания за Медведева
На сходе за отставку Медведева в Петербурге. Фото: fontanka.ru
новость Песков: В США "антироссийская истерика"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Выборы в годовщину аннексии
Празднование аншлюса Крыма на Красной площади. Фото: Грани.Ру
в блоге Что будет с мостом Немцова
12461
новость Россию судят в Гааге
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость Война с мигрантами: вторая попытка
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
новость Обыск в Рериховском центре
Международный центр Рерихов в Москве. Фото: icr.su