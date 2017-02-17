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Статья 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), о возможности пересмотра которой говорилось в постановлении Конституционного суда, вероятнее всего останется без изменений. Как пишет "Коммерсант", в Минюсте заявили, что ведомство подготовит изменения в статью только в случае соответствующего поручения правительства.

В Госдуме тоже считают, что "комплексный подход к решению вопроса" должен остаться за правительством. По словам главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова, для этого в Белом Доме есть "правоохранительные органы и Минюст - достаточно профессиональные". Законодатели готовы посмотреть проект закона после его внесения в Думу. При этом Крашенинников подчеркнул, что "решения КС нужно уважать". В администрации президента, по сведениям издания, работа над поправками также не ведется.

"КС не решился выступить жестче по политическим причинам. Скорее всего, после пересмотра статьи УК, конструкция в целом будет оставлена прежней", - считает член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский.

Президиум Верховного суда 22 февраля пересмотрит приговор Ильдару Дадину, первому приговоренному к реальному сроку по статье 212.1 УК. 10 февраля было опубликовано постановление КС с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Причиной было названо то, что на момент рассмотрения дела решения по сфабрикованным против активиста административным протоколам, на основании которых его и привлекли к уголовной ответственности, еще не вступили в силу.

Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО). 30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место - в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске.