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Также: Правительство, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Минюст заявил о готовности скорректировать "митинговую" статью

28.02.2017
Минюст России. Фото: minjust.ru
Минюст России. Фото: minjust.ru
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Дмитрий Борко 18.02.2017
в блоге Уголовка за пикеты: рано радуемся

Министерство юстиции готово разработать поправки в статью 212.1 Уголовного кодекса о наказании за неоднократное нарушение порядка участия в публичных акциях. Как передает Интерфакс, при этом в ведомстве подчеркнули, что такая задача должна поступить от правительства.

"В случае поступления в Минюст соответствующего поручения правительства Минюст приступит к разработке проекта федерального закона о внесении изменений в статью 212.1 УК в целях реализации постановления Конституционного суда", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

В ведомстве отметили, что в соответствии с федеральным конституционным законом "О Конституционном суде" правительство не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС вносит в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в закон, положения которого являлись предметом рассмотрения КC.

С декриминализацией статьи 212.1 УК согласен глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает РИА "Новости". "Если говорить о моей личной точке зрения, то я согласен", - сказал он. Лебедев уточнил, что это не официальная позиция Верховного суда, так как коллегиально ее не обсуждали.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что идея исключения из УК "митинговой" статьи 212.1 "так или иначе будет рассмотрена".

"Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, - сказал чиновник. - Как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые в данном случае должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения. Думаю, что так или иначе это будет рассмотрено и на этот раз".

Ранее в понедельник омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что статья 212.1 "не может стоять с другими... статьями, ибо правовая природа этого проступка совершенно иная". "Я не обладаю правом законодательной инициативы, - заметила чиновница, - но такая позиция моя уже была озвучена неоднократно. Я ее подтверждаю".

Статья 212.1 (неоднократные нарушения на митингах) была включена в УК летом 2014 года. Она предусматривает до пяти лет колонии. До сих пор по этой статье осудили лишь одного гражданина - активиста Ильдара Дадина; он получил два с половиной года общего режима. Однако 22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину, сославшись на неправомерность возбуждения дела: оно было открыто, когда постановления по вмененным активисту административным статьям еще не вступили в законную силу. 26-го числа политзек был освобожден; в СИЗО и колониях, а до этого под домашним арестом он провел 2 года 1 месяц. За Дадиным признано право на реабилитацию.

Свое решение ВС принял после того, как 10 февраля Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор активисту. КС указал, что приговор к реальному сроку по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

При этом наблюдатели отмечали, что в действительности постановление КС не предусматривает смягчения "митинговой" статьи. В то же время СМИ со ссылкой на Минюст и Госдуму писали, что внесение коррективов в эту норму вообще маловероятно.

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28.02.2017

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