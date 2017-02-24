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Также: Право, Политзеки, Тюрьма, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Ильдара Дадина до сих пор не выпустили на свободу

24.02.2017
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
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Дарья Костромина 23.02.2017
в блоге Ильдарова победа

Ильдар Дадин до сих пор не вышел на свободу из-за того, что решение Верховного суда все еще не доставлено в ИК-5 в Алтайском крае. Как пишет "Новая газета", жена Дадина Анастасия Зотова и журналисты уже второй день ожидают освобождения активиста в Рубцовске. В пятницу начальник колонии Иван Ламтюгин сообщил им, что "бумаги еще нет".

Ламтюгин добавил, что как только бумага поступит, Дадину выдадут билет на поезд и материальную помощь.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что Дадина освободят сразу после получения документа. Фельдъегерская служба должна была доставить его еще 23 февраля. При этом Максименко отметил, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения.

По другой информации, доставкой постановления Верховного суда занимается Спецсвязь. Управление Спецсвязи по Алтайскому краю отказалось от комментариев. В отделении службы в Рубцовске, где находится колония, изданию сообщили, что в пятницу никаких писем не поступало.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор политзеку, освободить его из колонии и признать за ним право на реабилитацию. Как заявил прокурор Леонид Коржинек, два административных постановления, вмененных Дадину, на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя. При этом Коржинек подчеркнул, что Конституционный суд признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции.

Также Генпрокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток Дадина в колонии. Материалы дела направлены на дополнительную проверку.

10 февраля Конституционный суд опубликовал постановление с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место - в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске. Срок заключения политзека истекал в июле.

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24.02.2017

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