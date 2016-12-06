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новость Памфиловцы принимают бой

Глава ЦИК Памфилова не исключила отмены результатов выборов в Мытищах
06.12.2016
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
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Центризбирком проверит информацию "Новой газеты" о возможных фальсификациях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в подмосковных Мытищах. Если нарушения подтвердятся, ЦИК сделает все для наказания виновных, а также отмены результатов голосования в городе. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

"Если они подтвердятся, то мы, ЦИК, первые сделаем все возможное, чтобы виновные были наказаны, (чтобы) довести до судов и вплоть до отмены выборов в городе Мытищи", - сказала глава ЦИК.

Памфилова поблагодарила журналистов "Новой газеты" за публикацию и пригласила их принять участие в работе специально созданной для проверки рабочей группы. "Я привлеку для первичной проверки представителей правоохранительных органов, Генпрокуратуры, если понадобится, Следственного комитета и МВД. Мы подготовили обращение, сегодня (оно) будет направлено за моей подписью в правоохранительные органы", - сообщила она.

Памфилова выразила надежду на то, что это расследование "станет завершающей точкой в многогранной работе". "При любом исходе - или придется отменять выборы, или это не подтвердится - я считаю, что это никак не перечеркивает ту огромную работу, честную, добросовестную, которую на протяжении всей избирательной кампании, в том числе с представителями политических партий, проводили все избирательные комиссии при участии наблюдателей", - подчеркнула глава ЦИК.

"По всем данным, по всем фактам, которые собираются, уже началась масштабная информационная война, направленная на то, чтобы дискредитировать прошедшие выборы", - заявила при этом Памфилова.

4 декабря "Новая газета" опубликовала материал, в котором утверждается, что на 68 избирательных участках из 96 в Мытищах были искажены результаты голосования. Расхождения были обнаружены между итогами, зафиксированными в протоколах УИК, и данными, содержащимися в ГАС "Выборы".

По данным издания, всего "было украдено 1969 голосов несистемных партий", что позволило "Единой России" получить дополнительно 3,5 процента голосов. "Больше других пострадали "Российская партия пенсионеров за справедливость", у которой украли 450 голосов, и "Яблоко", лишившееся 580 голосов. На выборах в Мособлдуму "ЕР" накинули 688 голосов. У "Яблока" украли 255 голосов, у Партии пенсионеров - 216 голосов", - говорится в расследовании издания. Свою публикацию "Новая газета" попросила считать заявлением о совершении уголовного преступления, требуя признать выборы в Мытищах недействительными.

В понедельник председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова заявила, что МОИК проведет проверку после публикации в "Новой газете". "Мы пока пообщаемся с председателем ТИК, что он нам расскажет, по результатам примем решение", - уточнила она.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений - проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Глава ЦИК отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

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06.12.2016

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