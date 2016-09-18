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новость Выборы в Госдуму: массовые нарушения по всей стране

18.09.2016
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"
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По всей стране выборы в Госдуму прошли со множеством нарушений. Об этом сообщается в обзорной публикации "Новой газеты". Нарушения фиксировались и на выборах в региональные и местные органы власти, проводившиеся в ряде субъектов федерации одновременно с думскими выборами.

По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

В воскресенье днем блогер Олег Козырев передавал, что в подмосковных Химках местные жители не могли проголосовать, из-за того что на участках образовались огромные очереди карусельщиков, не проживающих в городе.

В Новосибирске, пишет ОВД-Инфо, избиратель по имени Владимир, вернувшись с выборов, позвонил в полицию и сообщил, что при входе в школу, где располагается 1473-й участок, неизвестные предлагали гражданам деньги, если те проголосуют за "Единую Россию". Полицейские из ОП-5 приехали к Владимиру домой и забрали его в отдел для дачи пояснений.

В станице Родниковской Курганинского района Кубани, сообщает "Кавказский узел", графа ПАРНАС в бюллетенях оказалась заклеена непрозрачной бумагой. Председатель участковой комиссии поясняла избирателям, что партию сняли с выборов. Наблюдатели указали, что в действительности с выборов была снята не ПАРНАС, а кандидат-одномандатник от этой партии Александр Сафронов. ПАРНАС направила в крайизбирком жалобу с требованием признать выборы на участке недействительными.

Отмечались случаи, когда граждан, обращавших внимание на нарушения, задерживали и привлекали к административной ответственности. Так, на 277-м участке в Комсомольске-на-Амуре избиратель Антон заметил членам комиссии, что урна для голосования не опечатана. После этого гражданина обвинили в том, что он сам сорвал с урны пломбу. Полицейские задержали Антона и сфабриковали на него протокол, на основании которого оштрафовали гражданина на 2 тысячи рублей. Члены избиркома в своих объяснениях заявили, будто лично видели, как Антон срывал пломбу.

Znak.com пишет, что на 1283-м участке в Екатеринбурге был задержан Вениамин Помазкин, начальник избирательного штаба кандидата в депутаты свердловского областного заксобрания от ЛДПР Андрея Кабанова. Как отмечал сам Помазкин, это было сделано "по устному требованию председателя УИК после написания (и удовлетворения) двух жалоб".

На жириновца сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Судья Верх-Исетского райсуда города Татьяна Дейнега арестовала Помазкина на 10 суток.

Как заявляется на сайте Центризбиркома, по состоянию на 19 часов мск явка избирателей составила в среднем по России 39,37 процента.

Между тем на ряде участков избиратели по разным причинам бойкотировали выборы. Так поступили, в частности, большинство крымских татар из аннексированных Крыма и Севастополя.

"Мое! online" передает, что бойкотировать выборы решили жители поселка Опытной станции ВНИИК Хохольского района Воронежской области. Таким образом они выразили протест против того, что из-за аварийного состояния водонапорной башни им 10 лет каждое лето отключают воду. Недовольство граждан вызвали и регулярные отключения электричества зимой. По состоянию на 15 часов в выборах принял участие лишь 151 избиратель из 734, причем 34 человека проголосовали на дому. Между тем 414 человек подписали обращение об отказе от участия в голосовании из-за недовольства действующей властью.

По состоянию на 21 час мск было обработано 6,72 процента всех бюллетеней. 44,15 процента голосов отдано "Единой России". Согласно экзиполу фонда "Общественное мнение", партия Путина демонстрирует еще более высокий результат - 48,7 процента.

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18.09.2016
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