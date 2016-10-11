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В Нижнем Новгороде СКР начал предварительное расследование в связи с попыткой вброса бюллетеней на участке №2211 на выборах 18 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям 142.1 УК (фальсификация итогов голосования) и 142 (фальсификация избирательных документов)Обвинения пока никому не предъявлялись.

Председатель облизбиркома Сергей Кузьменко сообщал, что на участке №2211, расположенном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, системой видеонаблюдения была зафиксирована попытка вброса бюллетеней. На видеозаписи было видно, как, предположительно, одна из членов избирательной комиссии несколько раз опускала в урну для голосования пачки бюллетеней.

По данным Кузьменко, подозреваемая пыталась объяснить свои действия тем, что проживает на другой территории, пришла на данный избирательный участок с открепительным удостоверением и получила бюллетени. Однако женщина подходила к урне для голосования неоднократно. Анализ, в интересах каких кандидатов и партий были вброшены бюллетени, не проводился.

21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Среди них упоминался и участок №2211.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.