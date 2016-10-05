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В Самаре член участковой избирательной комиссии №2902 с правом решающего голоса Наталья Баранова написала явку с повинной в прокуратуру об участии в фальсификации выборов 18 сентября. Об этом сообщает информагентство "Свободные новости".

Баранова заявила, что подписала пустые протоколы результатов голосования, которые затем были отправлены в территориальную избирательную комиссию. Прокуратура перенаправила заявление Барановой в областное управление СКР. Следователь уже вызвал ее для дачи показаний.

"Если бы я была совершенно одна, я бы не осмелилась. Я понадеялась на КПРФ, но, вижу, зря. Поэтому сегодня буду опять одна. Вчера я позвонила, сказала, что меня вызывают следователи, мне сказали: "Желаем успеха. Расскажете, как прошло", - рассказала изданию Баранова. - Я от "Справедливой России" член комиссии с правом решающего голоса. Но их это тоже не заинтересовало".

"Если коротко, нарушения были такие: физически бюллетени из ящиков, и урн не пересчитывались. Просто делали вид, перебирали бумажечки. Как положено по закону, чтобы посчитать, проверить, приложить... А уж чтобы по одному перекладывать, этого вообще в принципе не было, - сообщила Баранова. - Но на участке работала видеокамера с восьми утра и до момента сдачи протоколов в ТИК. И в моей явке с повинной я налегаю именно на это: что все мои слова подтверждаются видеозаписью. Подсчета голосов вообще не было принципиально. Ну, там еще кое-какие мелкие дополнительно нарушения".

Баранова сообщила, что решила подписать пустые протоколы без подсчета голосов под давлением председателя УИК Владимира Челнокова. По ее словам, явка на участке была значительно ниже указанной в протоколах. Кроме того, в них стоят "неестественно большие цифры за кандидата от "Единой России", которого до этих выборов вообще никто не знал".

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.