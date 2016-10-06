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ЦИК выразил недоверие председателю избиркома Воронежской области Владимиру Селянину и предложил ему досрочно освободить занимаемую должность. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я надеюсь, что руководство Воронежской области тоже даст оценку произошедшего со своей стороны", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Как отмечается в постановлении ЦИК, 22 сентября комиссия рассмотрел обращение кандидата в депутаты Госдумы от "Справедливой России" Ольги Епифановой. Она пожаловалась на несовпадение данных об итогах голосования на выборах на территории Воронежской области, содержащихся в заверенных копиях протоколов, и данных протоколов, введенных в ГАС "Выборы".

По результатам рассмотрения этого обращения ЦИК обязал избирком Воронежской области в течение семи дней провести проверку по всем фактам. 29 сентября облизбирком сообщил в ЦИК о проведенной проверке.

"Указанное решение принято избирательной комиссией Воронежской области в установленный ЦИК России срок. Вместе с тем положенные в основу решения доводы нельзя признать достаточно обоснованными, а сделанные выводы - соответствующими, что свидетельствует о формальном подходе руководителей указанной комиссии к рассмотрению данного вопроса", - отмечается в постановлении ЦИК.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

В среду в Самаре член участковой избирательной комиссии №2902 с правом решающего голоса Наталья Баранова написала явку с повинной в прокуратуру об участии в фальсификации выборов. Она заявила, что подписала пустые протоколы результатов голосования, которые затем были отправлены в территориальную избирательную комиссию. Баранова также рассказала о других грубейших нарушениях на участке.