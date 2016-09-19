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новость На выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия"

19.09.2016
На избирательном участке. Фото: tulapressa.ru
На избирательном участке. Фото: tulapressa.ru
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статья Статья

ТЕЛЕПРОПАГАНДА. СЕНТЯБРЬ 2016

Ночью народу объясняли по телевизору смысл его совершенно свободного волеизъявления. Конституционное большинство "Единой России" трактуется как триумф "основателя партии" Владимира Путина. "Людям живется тяжело, а все равно они голосуют за ЕР", - резюмировал нацлидер. Николай Руденский выбрал лучшие цитаты с большого смотра путинской обслуги.

18.09.2016

На выборах в Госдуму "Единая Россия" получила конституционное большинство, набрав 54,21 процента голосов по партспискам и одержав победу в 90 процентах одномандатных округов. По данным ЦИК, на данный момент обработано 93 процента всех бюллетеней. На втором месте КПРФ (13,53 процента голосов). Третье и четвертое места занимают ЛДПР и "Справедливая Россия" (13,28 процента и 6,19 процента соответственно). Остальные партии не преодолели проходной пятипроцентный барьер.

На пятом месте - "Коммунисты России" (2,40 процента голосов). Далее следуют "Яблоко" (1,77 процента), Российская партия пенсионеров за справедливость (1,75 процента), "Родина" (1,42 процента), Партия роста (1,11 процента). У ПАРНАСа 0,68 процента голосов.

Явка избирателей была рекордно низкой. По данным на текущий момент, она составила 47,91 процента.

"Единая Россия" продолжает лидировать в 203 из 206 одномандатных округов, в которых выдвинула кандидатов. Кандидаты от КПРФ и "Справедливой России" побеждают в семи округах каждая, пять сохраняет за собой ЛДПР.

Среди кандидатов от непарламентских партий первые места в своих округах сохранили лидер "Родины" Алексей Журавлев в 89-м округе в Воронежской области и председатель "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов в 6-м округе в Башкирии.

Ни один из 19 кандидатов, выдвинутых или поддержанных на выборах "Открытой Россией" Михаила Ходорковского, не прошел в Госдуму по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму проходили 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Наблюдатели по всей стране фиксировали множество нарушений на избирательных участках. По состоянию на 8:50 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3613 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.09.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Войны разноголосица

Илья Мильштейн, 19.09.2016

Поэтому самые горячие парни в Киеве и в Одессе прозревают в голосующих пособников агрессора, и тут дело доходит до мордобоя. Поэтому самые несдержанные в Москве призывают к бомбежкам Киева. Причем не исключено, что среди самых горячих на Украине затесались и засланные казачки, всеми силами потворствующие переходу войны из вялотекущей стадии в острую.
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