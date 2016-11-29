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Верховный суд признал законными результаты выборов в Госдуму, сообщает Интерфакс. Таким образом, суд отклонил иск партии "Яблоко", которая требовала признать выборы недействительными.

"Партия "Яблоко" фиксировала недопуск к работе своих кандидатов, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и журналистов", - заявил на заседании представитель партии Алексей Сизюмов. Он также отметил, что имелись сведения о подкупе избирателей на ряде избирательных участков.

"Одним из оснований иска является пункт "Закона о выборах", на основании которого суд может отменить результаты выборов, если были нарушения свободы СМИ, а также подкупы избирателей со стороны избираемой партии",- сказал Сизюмов. По его мнению, приобщенные к иску документы, в частности публикации в ряде СМИ, доказывают факт таких нарушений.

Представитель ЦИК Дмитрий Воронин признал, что в ЦИК действительно поступали жалобы от партии КПРФ и "Яблоко". "Однако заявители не представили в ЦИК ни судебных решений, ни постановлений правоохранительных органов, которые бы подтвердили нарушение закона. Фактически заявители просили ЦИК отменить результаты голосования на основании слов, утверждений и частных мнений. Это же самое они и сейчас пытаются сделать в суде", - сказал Воронин. Прокурор поддержал представителя ЦИК.

На выборах в Госдуму седьмого созыва партия "Яблоко" заняла шестое место с 1,99 процента голосов избирателей и лишилась государственного финансирования.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.