О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Election/m.257063.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Election/m.257063.html
Также: Выборы, Право, Госдума, Россия, Общество, Парламент, Политика

новость Верховный суд отклонил иск "Яблока" о признании недействительными выборов в Госдуму

29.11.2016
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Реклама

Верховный суд признал законными результаты выборов в Госдуму, сообщает Интерфакс. Таким образом, суд отклонил иск партии "Яблоко", которая требовала признать выборы недействительными.

"Партия "Яблоко" фиксировала недопуск к работе своих кандидатов, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и журналистов", - заявил на заседании представитель партии Алексей Сизюмов. Он также отметил, что имелись сведения о подкупе избирателей на ряде избирательных участков.

"Одним из оснований иска является пункт "Закона о выборах", на основании которого суд может отменить результаты выборов, если были нарушения свободы СМИ, а также подкупы избирателей со стороны избираемой партии",- сказал Сизюмов. По его мнению, приобщенные к иску документы, в частности публикации в ряде СМИ, доказывают факт таких нарушений.

Представитель ЦИК Дмитрий Воронин признал, что в ЦИК действительно поступали жалобы от партии КПРФ и "Яблоко". "Однако заявители не представили в ЦИК ни судебных решений, ни постановлений правоохранительных органов, которые бы подтвердили нарушение закона. Фактически заявители просили ЦИК отменить результаты голосования на основании слов, утверждений и частных мнений. Это же самое они и сейчас пытаются сделать в суде", - сказал Воронин. Прокурор поддержал представителя ЦИК.

На выборах в Госдуму седьмого созыва партия "Яблоко" заняла шестое место с 1,99 процента голосов избирателей и лишилась государственного финансирования.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

Оставить комментарий Обсудить
29.11.2016

новость Новости по теме
11.10.2016 В Нижнем Новгороде возбуждено дело о фальсификации итогов голосования →
06.10.2016 ЦИК выразил недоверие главе Воронежского облизбиркома из-за нарушений на выборах →
05.10.2016 В Самаре член УИК написала явку с повинной об участии в фальсификации выборов →
27.09.2016 Учителям могут запретить преподавать за подлоги на выборах →
23.09.2016 Памфилова не нашла нарушений на выборах в Саратовской области →
21.09.2016 ЦИК: На девяти участках результаты выборов отменены из-за нарушений →
20.09.2016 Верховная рада объявила новый состав Госдумы нелегитимным →
20.09.2016 В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификаций на выборах →
19.09.2016 Песков отказался считать низкой явку на выборах в Думу →
19.09.2016 "Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме →
18.09.2016 Выборы в Госдуму: массовые нарушения по всей стране →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
24029
Play own
Апелляция Пивоварова
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Франция требует созвать Совбез ООН
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
новость Шествие в годовщину Башкурдистана
Шествие "Башҡорт юлы". Фото: kyk-byre.ru
новость Хирург показал новый герб России
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
статья Трусики и идеалы
статья Свидетельства пыток: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Кураев о чудесах
383
новость Кадыров извинился
Рамзан Кадыров и Мухаммад ибн Салман ас-Сауд. Фото: chechnya.gov.ru
новость Разведка ФРГ о российских хакерах
Бруно Каль. Фото: neweurope.eu
новость Россию ждут новые санкции
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Медведев пообещал индексацию
Студенты встречают Медведева в Улан-Удэ. Фото: arigus-tv.ru
новость ФАС пригрозила менеджерам Google
Игорь Артемьев. Фото: fas.gov.ru
новость Умер Леонид Баткин
Леонид Баткин. Фото: svoboda.org
в блоге Преданность вождю
383
новость Закон божий вернут в школы
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
новость Стенину ужесточили приговор
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Януковичу предъявили обвинение
Допрос Виктора Януковича. Кадр трансляции
новость FT: Россия помогает венгерским неонацистам
Боевики с флагом MNA. Фото: vilaglato.info
новость Канада ответила на аннексию Крыма
Флаг Канады. Кадр "Вестей"