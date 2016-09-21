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В связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает Интерфакс.
На участках №123 в Республике Адыгея и №1958 Ростовской области результаты выборов отменены на участке оказалось "невозможно с достоверностью определить волеизъявления избирателей". На участке №574 в Мордовии обнаружено превышение количества бюллетеней в урнах по сравнению с числом выданных избирателям.
Также Памфилова назвала участок №1198 в Белгородской области, по которому уже возбуждено уголовное дело, участки №2211 и №2411 в Нижегородской области, где были выявлены нарушения. На участке №1669 в Дагестане признали недействительными итоги голосования
"В Петербурге участок №2269 - нарушение при проведении голосования и установлении итогов голосования. И девятый - тоже в городе Петербурге, участок №1353, нарушение УИК, не позволяющее с достоверностью проследить результаты волеизъявления избирателей", - сообщила Памфилова.
Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.
Поэтому самые горячие парни в Киеве и в Одессе прозревают в голосующих пособников агрессора, и тут дело доходит до мордобоя. Поэтому самые несдержанные в Москве призывают к бомбежкам Киева. Причем не исключено, что среди самых горячих на Украине затесались и засланные казачки, всеми силами потворствующие переходу войны из вялотекущей стадии в острую.