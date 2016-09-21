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Также: Выборы, Госдума, Регионы, Криминал, Право, Россия, Парламент, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Элла Памфилова

новость ЦИК: На девяти участках результаты выборов отменены из-за нарушений

21.09.2016
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
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В связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает Интерфакс.

На участках №123 в Республике Адыгея и №1958 Ростовской области результаты выборов отменены на участке оказалось "невозможно с достоверностью определить волеизъявления избирателей". На участке №574 в Мордовии обнаружено превышение количества бюллетеней в урнах по сравнению с числом выданных избирателям.

Также Памфилова назвала участок №1198 в Белгородской области, по которому уже возбуждено уголовное дело, участки №2211 и №2411 в Нижегородской области, где были выявлены нарушения. На участке №1669 в Дагестане признали недействительными итоги голосования

"В Петербурге участок №2269 - нарушение при проведении голосования и установлении итогов голосования. И девятый - тоже в городе Петербурге, участок №1353, нарушение УИК, не позволяющее с достоверностью проследить результаты волеизъявления избирателей", - сообщила Памфилова.

Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

"Чистые выборы" 18 сентября
В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.
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Поэтому самые горячие парни в Киеве и в Одессе прозревают в голосующих пособников агрессора, и тут дело доходит до мордобоя. Поэтому самые несдержанные в Москве призывают к бомбежкам Киева. Причем не исключено, что среди самых горячих на Украине затесались и засланные казачки, всеми силами потворствующие переходу войны из вялотекущей стадии в острую.

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