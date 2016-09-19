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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать явку на выборах в Госдуму низкой. Как передает РИА "Новости", по его словам, явка была "серьезно выше, чем в среднем по Европе".

"Действительно, приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно, однако, умалять значение тех цифр, которые мы по явке имеем на сейчас. Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже, и это отражает реальность, ту пропорцию политически активного населения, которая традиционно участвует в избирательном процессе", - сказал Песков.

"То есть, в принципе, эти наши цифры выше, чем средние по Европе, причем значительно выше. Главное, наверное, результат, и здесь более красноречивого результата в целом в срезе политическом, наверно, быть не могло", — добавил чиновник.

Владимир Путин, по словам Пескова, получил внушительный вотум доверия россиян. "Очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента. В очередной раз президент получил внушительный вотум доверия от народа страны", - сказал Песков.

При этом он не ответил на вопрос о том, повлияют ли итоги состоявшихся выборов на решение Путина относительно участия в выборах главы государства в 2018 году.

По итогам подсчета 93,1 процента протоколов "Единая Россия" получила в Госдуме конституционное большинство, заняв 140 мест по партийным спискам и 203 места в одномандатных округах.

На состоявшихся выборах явка по России составила 47,81 процента. Это самый низкий показатель с 1993 года. В 2011 году явка составила 60,21 процента.