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новость Мособлизбирком проверит сообщения о фальсификациях на выборах в Госудуму в Мытищах

05.12.2016
Выборы в Подмосковье. Фото: riamo.ru
Выборы в Подмосковье. Фото: riamo.ru
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Московская областная избирательная комиссия проведет проверку после публикации в "Новой газете" сведений о фальсификациях итогов голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму в подмосковных Мытищах. Как передает ТАСС, об этом сообщила председатель избиркома Ирина Коновалова.

"Мы пока пообщаемся с председателем ТИК, что он нам расскажет, по результатам примем решение", - уточнила она.

Накануне "Новая газета" опубликовала материал, в котором утверждается, что на 68 избирательных участках из 96 в Мытищах были искажены результаты голосования. Расхождения были обнаружены между итогами, зафиксированными в протоколах УИК, и данными, содержащимися в ГАС "Выборы".

По данным издания, всего "было украдено 1969 голосов несистемных партий", что позволило "Единой России" получить дополнительно 3,5 процента голосов.

"Больше других пострадали "Российская партия пенсионеров за справедливость", у которой украли 450 голосов, и "Яблоко", лишившееся 580 голосов. На выборах в Мособлдуму "ЕР" накинули 688 голосов. У "Яблока" украли 255 голосов, у Партии пенсионеров - 216 голосов", - говорится в расследовании издания.

Свою публикацию "Новая газета" попросила считать заявлением о совершении уголовного преступления, требуя признать выборы в Мытищах недействительными.

"Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии и ее председателю Элле Памфиловой. Организуйте проверку соответствия выданных наблюдателям протоколов и данных ГАС "Выборы" по всем участкам Московской области, и в случае масштабных фактов фальсификаций - в других субъектах Федерации", - говорится в материале.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений - проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Глава ЦИК отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
05.12.2016

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