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новость Единая вброссия

В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификаций на выборах
20.09.2016
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя УИК избирательного участка №1198 Яковлевского района в связи с фальсификациями на выборах в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Председатель участковой избирательной комиссии №1198 совместно с иными неустановленными лицами произвели вброс бюллетеней в урны для голосования. Результаты выборов на данном избирательном участке отменены избирательной комиссией области", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 142.1 УК (фальсификация итогов голосования), максимальное наказание по которой - четыре года лишения свободы.

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что прокуратура ведет проверку в связи с в связи с зафиксированным на видео фактом вброса избирательных бюллетеней. "По информации Избирательной комиссии Белгородской области, 18 сентября примерно в 19:50 на избирательном участке номер 1198 члены участковой избирательной комиссии, воспользовавшись отсутствием в помещении для голосования наблюдателей, произвели вброс избирательных бюллетеней в стационарный ящик для голосования. Один из наблюдателей, покидая помещение, оставил включенной камеру мобильного телефона, и весь процесс был записан на видео", - рассказала Памфилова. - Позже при просмотре видео на своем телефоне наблюдатель обнаружил эту запись и незамедлительно передал ее в прокуратуру. Из прокуратуры данная информация поступила в избирательную комиссию Белгородской области".

Избирательная комиссия Яковлевского муниципального района отменила итоги голосования на участке №1198.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

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Поэтому самые горячие парни в Киеве и в Одессе прозревают в голосующих пособников агрессора, и тут дело доходит до мордобоя. Поэтому самые несдержанные в Москве призывают к бомбежкам Киева. Причем не исключено, что среди самых горячих на Украине затесались и засланные казачки, всеми силами потворствующие переходу войны из вялотекущей стадии в острую.

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