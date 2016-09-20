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новость Верховная рада объявила новый состав Госдумы нелегитимным

20.09.2016
Наталья Поклонская с дочерью на выборах в Симферополе. Фото: Sputnik
Наталья Поклонская с дочерью на выборах в Симферополе. Фото: Sputnik
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Верховная рада Украины приняла постановление о признании нелегитимным всего нового состава российской Госдумы. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

За принятие документа во втором, окончательном чтении проголосовали 264 депутата. Против не выступил никто; воздержался один. 60 депутатов в голосовании не участвовали.

Причиной решения Верховной рады стало проведение Россией выборов на территориях аннексированных Крыма и Севастополя. Поскольку депутаты Госдумы избираются по смешанной системе, отметил украинский парламент, то нелегитимными являются выборы как по четырем одномандатным округам, образованным на полуострове, так и по партийным спискам в региональной группе № 33, в которую наряду с Кубанью и Адыгеей входят аннексированные регионы Украины.

Таким образом, отмечает украинский парламент, незаконно избранными оказываются как четыре одномандатника от Крыма и Севастополя, так и 225 депутатов, прошедших в Госдуму по партийным спискам, то есть всего 229 депутатов из 450 - большинство.

"Следовательно, по общему принципу права - "Jus ex injuria non oritur" ("Право не может возникнуть из правонарушения") - выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, их результаты и правовые последствия, и соответственно - состав, полномочия, акты и решения Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва - нелегитимны", - заключил украинский парламент.

Верховная рада призвала принять аналогичные решения Совбез и Генассамблею ООН, а также парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации.

Между тем прокуратура Автономной Республики Крым возбудила по факту незаконных выборов на полуострове дело. Оно квалифицировано по части 2 статьи 110 УК страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества либо без таковой.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко отказал России в проведении думских выборов на территории своей страны. Условиями проведения голосования Киев назвал отказ России от выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов. В МИД Украины отметили, что голосование "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Несмотря на это, Россия открыла избирательные участки в своем посольстве в Киеве и в генконсульствах в Одессе и Харькове. Как передавало РИА "Новости" со ссылкой на посольство, участок работал и в генконсульстве во Львове, хотя украинские СМИ сообщали об обратном.

В Киеве и Одессе в день выборов прошли столкновения между активистами, пытавшимися воспрепятствовать голосованию, и полицией, а также гражданами России, явившимися на участок.

Большинство крымских татар на аннексированном полуострове по призыву Меджлиса бойкотировали выборы.

О непризнании выборов в Крыму в разное время заявили Парламентская ассамблея Совета Европы, а также ряд государств, в частности США, Канада, Франция, Германия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Румыния. Тем не менее заявлений о нелегитимности всего состава Госдумы в целом они не делали.

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20.09.2016

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