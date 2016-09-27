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новость Учителям могут запретить преподавать за подлоги на выборах

27.09.2016
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"
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Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отстранении от образовательной деятельности педагогов, виновных в фальсификациях на выборах. Как передает РИА "Новости", соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

"Проект федерального закона подготовлен в целях отстранения от образовательной деятельности педагогических работников, виновных в нарушении принципов одного из фундаментальных демократических институтов – выборов", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в сопроводительных документах, согласно Трудовому кодексу, лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности по решению комиссии по делам несовершеннолетних.

"Между тем, преступления в сфере выборов, согласно действующему законодательству, относятся к категории небольшой или средней тяжести", - отмечается в пояснительной записке.

В этой связи законопроектом предусматривается дополнение указанной нормы словами "за исключением воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, документов референдума и фальсификации итогов голосования".

В мае участники Всероссийского съезда депутатов-коммунистов призвали приравнять действия, направленные на фальсификацию результатов выборов в Госдуму, к подготовке госпереворота.

"Действия, направленные на фальсификацию голосования, организацию массовых нарушений избирательного законодательства в нынешнем положении должны рассматриваться как подготовка государственного переворота и прямая угроза безопасности страны", - говорилось в обращении коммунистов.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. Проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

При этом, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе избирательной кампании не было зашкаливающего числа нарушений, которые бы ставили под сомнение ее легитимность. Также она отметила, что пока не видит оснований для ухода в отставку. "В любом случае, пока наш состав ЦИК не разберется со всеми злоупотреблениями и нарушениями, которые были, чтобы очистить поле для следующей избирательной кампании, повысить уровень доверия, нет такого смысла", - подчеркнула она.

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