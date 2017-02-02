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Также: Кино, Право, История, Религия, Культура, Общество | Персоны: Наталья Поклонская

новость Оборона дворца Кшесинской

Режиссер Учитель пожалуется в прокуратуру на Поклонскую
02.02.2017
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
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Режиссер Алексей Учитель намерен направить в Генпрокуратуру заявление в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая требовала проверить готовящийся к выходу его фильм "Матильда", сообщает ТАСС. Еще одно заявление будет подано в связи с угрозами православных активистов.

"Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам, - сказал режиссер. - В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе - людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма".

На этой неделе некая организация "Христианское государство - Святая Русь" разослала в кинотеатры письма с угрозами. "Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", - говорится в письмах.

В понедельник Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос Чайке Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

Комментируя информацию о том, что фильм, по словам режиссера, еще не закончен, Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

С доносом к депутату обратились активисты общественного движения "Царский крест", посчитавшие фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

Ранее Учитель сообщал, что намерен устроить премьеру своего фильма в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей, они переданы в Общественный совет при Министерстве культуры.

Комментарии 26 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.02.2017

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