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новость "Рок" уличили в браке

Минкультуры отказалось принимать фильм студии Алексея Учителя
17.02.2017
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
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Министерство культуры отказалось принять фильм студии "Рок" Алексея Учителя "Сокровища Ермака" из-за несоответствия заявленному сценарию, сообщает Интерфакс. Ведомство выделило на съемки субсидию в размере 35 миллионов рублей.

"Между Министерством культуры и ООО "ТПО "РОК" заключено соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии (35 миллионов рублей) на производство национального фильма "Позвоните Ермаку" (рабочее название: "Сокровища Ермака"). Изначально представленный сценарий не соответствовал заявленному в отборе на получение субсидии, что привело к отказу в приеме фильма", - сообщили в пресс-службе Минкульта.

В ведомстве заявили, что картину будут переснимать, а студия будет оштрафована за перенос сроков сдачи фильма.

На конкурс в Минкульт был представлен сценарий о приключениях школьника, который нашел ларец, принадлежавший кому-то из династии Строгановых, и вышел на след клада казачьего атамана, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича.

Режиссер Илья Казанков снял картину, жанр которой он определил как "и роуд-муви, и комедия, и "наивная драма". По сюжету восьмилетняя девочка уговаривает немолодого актера-неудачника Ермака Мышкина принять участие в пробах на роль в мьюзикле и едет с ним из Петербурга в Москву.

Это не первый конфликт вокруг режиссера Учителя за последнее время. Депутат Госдумы Наталья Поклонская активно выступает против его фильма "Матильда". 30 января направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание картины. По мнению депутата, сценарий "Матильды" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

8 февраля Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации "Христианское государство - Святая Русь". Последняя распространила письма с угрозами владельцев кинотеатров в случае проката "Матильды". Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".

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17.02.2017
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