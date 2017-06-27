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Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" и Петербургская епархия намерены изменить соглашение о партнерстве, увеличив число праздничных богослужений в храме. Об этом заявил директор музея Юрий Мудров в интервью Интерфаксу.

"Епархия обратилась с просьбой наше соглашение подкорректировать в части времени богослужений, чтобы стало больше служб, которые проводятся в центральном нефе собора. Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора - скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского - проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания", - сказал Мудров. Директор обсуждал вопрос проведения дополнительных богослужений в Исаакиевском соборе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

При этом Мудров подчеркнул, что музею будет неудобно слишком большое число парадных богослужений, которые будут занимать центральное помещение собора. У учреждения есть свои планы по посещаемости туристами и прочие обязательства, которые музей должен выполнять, отметил директор.

"Без музейной функции в Исаакиевском соборе нельзя. У церкви есть своя функция: говорить о том, что есть добро, как человеку жить, как получить спасение. А мы должны показать чудо творения рук человеческих, уникальность этого. Эти вещи очень взаимосвязаны, поэтому сегодня не надо никаких баррикад", - подчеркнул Мудров.

При этом Мудров высказался за проведение в соборе обрядов венчания. "Я бы, честно говоря, не просто бы не возражал, а приветствовал, скажем, венчание в Исаакиевском соборе. Конечно, в установленном и согласованном порядке, - сказал директор. Я говорю о том, что мы не только не препятствуем церкви, но готовы к дальнейшему сотрудничеству. Мы сами понимаем, что это храм".

31 мая возглавлявший с 2008 года музей "Исаакиевский собор" Николай Буров ушел в отставку. До этого он в интервью агентству допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей собора Русской православной церкви. Исполняющим обязанности директора в тот же день была назначена писательница Ирада Вовненко, занимавшая пост замдиректора по связям с общественностью.

15 июня Комитет по культуре Петербурга назначил искусствоведа Мудрова директором музея. Он работал в сфере культуры города с 1982 года, занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Государственном музее истории религии и других учреждениях Петербурга.