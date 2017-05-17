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Также: Религия, История, Культура, Регионы, Право, Общество, Россия, Политика | Персоны: Максим Резник

новость Исключи от храма

Заксобрание Петербурга сняло с повестки вопрос о референдуме по Исаакию
17.05.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Депутаты законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании неожиданно исключили из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Об этом сообщает ТАСС.

Снять вопрос с повестки предложил единорос Борис Ивченко. Его поддержали 38 из 43 депутатов. "Любой депутат заксобрания может предложить внести или снять с повестки дня какой-либо вопрос", - отметила глава управления информации городского парламента Елена Тимошенко.

Депутат от Партии роста Максим Резник рассказал, что Ильченко предложил снять вопрос о референдуме с повестки дня "без каких бы то ни было объяснений". Когда сам Резник попытался выяснить причины, то спикер заксобрания не дал ему такой возможности, пояснив, что "депутат может не мотивировать свое предложение".

Заксобрание нарушает закон о референдуме, уклоняясь от обсуждения вопроса о его проведении, считает Резник. По его словам, депутаты из фракций Партии роста, "Яблока" и "Справедливой России" продолжат вносить этот вопрос в повестку ближайших заседаний, а также обсудят "и другие меры".

На прошлой неделе вопрос о референдуме был включен в повестку на 17 мая на заседании комитета по законодательству. При этом юридическое управление заксобрания дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. Там заявили, что формулировка вопроса не отвечает требованиям федерального и городского законов о референдумах.

26 апреля заксобрание Петербурга уже отказывалось включать в повестку пленарного заседания вопрос о проведении референдума по судьбе Исаакия.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно утвердить городское заксобрание, после чего организаторы референдума должны собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей - 75 тысяч человек. После этого назначается дата голосования.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.

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17.05.2017
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Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.
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