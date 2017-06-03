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Также: Право, Религия, История, Культура, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Борис Вишневский

новость Защитники музея "Исаакиевский собор" подали жалобу в Конституционный суд

03.06.2017
Борис Вишневский. Фото из твиттера
Борис Вишневский. Фото из твиттера
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Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц подали в Конституционный суд жалобу на закон по которому власти города собираются передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор. ОБ этом сообщает "Фонтанка".

"Оспаривается ряд статей федерального закона 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия", – отметил Вишневский.

В настоящее время заявление находится на рассмотрении у судей КС. Они решат, будет ли жалоба принята к рассмотрению или отклонена.

Закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения" принят в 2010 году. Он позволяет различным конфессиям безвозмездно получить в собственность недвижимость, если в свое время она была построена с религиозными целями.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно было утвердить городское заксобрание. Однако депутаты, большинство из которых составляют единоросы, перенесли рассмотрение вопроса на осень.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.

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03.06.2017
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Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.
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