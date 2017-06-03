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Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц подали в Конституционный суд жалобу на закон по которому власти города собираются передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор. ОБ этом сообщает "Фонтанка".

"Оспаривается ряд статей федерального закона 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия", – отметил Вишневский.

В настоящее время заявление находится на рассмотрении у судей КС. Они решат, будет ли жалоба принята к рассмотрению или отклонена.

Закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения" принят в 2010 году. Он позволяет различным конфессиям безвозмездно получить в собственность недвижимость, если в свое время она была построена с религиозными целями.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно было утвердить городское заксобрание. Однако депутаты, большинство из которых составляют единоросы, перенесли рассмотрение вопроса на осень.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.