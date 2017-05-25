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Горизбирком Петербурга рассмотрит вопрос о проведении референдума об отзыве депутатов городского заксобрания, голосовавших против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на горизбирком. Вопрос о референдуме включен в повестку заседания комиссии, опубликованную на ее сайте.

Как сообщается, некая инициативная группа предложила провести референдум, в одном из вопросов которого жителей города спросят, считают ли они "необходимым отозвать депутатов" городского парламента Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника и Сергея Трохманенко. Именно эти депутаты были инициаторами референдума о передачи Исаакия РПЦ.

В пресс-службе комиссии уточнили, что в повестке заседания не указано, кто именно входит в состав инициативной группы. На заседании, пояснили в горизбиркоме, документы группы проверят на соответствие законодательству. Это первый из пяти требуемых по закону этапов, окончательное решение о референдуме должно будет принять заксобрание.

Резник заявил, что одобряет идею такого референдума. "Политически между этим референдумом и тем, что инициировали мы (против передачи Исаакия РПЦ. — Ред.), можно поставить знак равенства. Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот. На то воля избирателя. Мне все равно, как проголосуют мои коллеги. Я никого не буду уговаривать", - сказал депутат.

28 марта горизбирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно утвердить городское заксобрание, после чего организаторы референдума должны собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей - 75 тысяч человек. После этого назначается дата голосования.

Однако в среду заксобрание в третий раз отказалось рассматривать вопрос о референдуме. Аналогичные решения принимались 17 мая и 24 апреля. Теперь по регламенту депутаты не смогут рассмотреть вопрос в весеннюю сессию.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.