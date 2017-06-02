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новость А я остаюся в соборе

И.о. директора музея "Исаакиевский собор" Вовненко отрицает отставку
02.06.2017
Ирада Вовненко. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
Ирада Вовненко. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
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Петербургская писательница Ирада Вовненко отрицает, что покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Об этом она сама заявила Интерфаксу.

"Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы", - сказала Вовненко. В пресс-службе музея агентству также сообщили, что Вовненко продолжает исполнять обязанности.

В пятницу об отставке Вовненко сообщило РИА "Новости". "Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", - цитировало ее агентство.

Вовненко, до этого занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, была назначена исполняющим обязанности руководителя музея 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности лишь два дня.

В пятницу "Фонтанка сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе городской администрации срочно подыскать новую кандидатуру и.о. директора музея "Исаакиевский собор" вместо Вовненко. Как сообщил изданию источник в правительстве города, "по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина".

Вскоре глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов заявил, что сообщение "Фонтанки" не соответствует действительности. "Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре, написал он в твиттере. - В администрации Петербурга подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется".

В среду директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров ушел в отставку. Он обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты. Вовненко в тот же день была представлена коллективу музея как и.о. директора.

Петербургская писательница Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ "Царское Село". С 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора".

После назначения Вовненко и.о. директора музея в соцсетях стали публиковаться фрагменты из ее литературных произведений. "Интеллигентные петербуржцы застуканы за неприличным: вторые сутки кряду читают пошлые тексты", - отметила обозреватель "Новой газеты" Татьяна Лиханова. В своей статье она также описала подробности карьеры Вовненко.

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02.06.2017
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Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.
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