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новость Директором музея "Исаакиевский собор" назначили искусствоведа Мудрова

15.06.2017
Юрий Мудров. Фото: ais-aica.ru
Юрий Мудров. Фото: ais-aica.ru
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Комитет по культуре Петербурга назначил директором государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" искусствоведа Юрия Мудрова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу комитета.

"По итогам проведенного отбора представленных кандидатов комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года", - говорится в сообщении.

Мудров - член общероссийской Ассоциации искусствоведов, руководитель программ Петербургского общественного фонда по содействию развитию культуры и искусства. Он работает в сфере культуры Петербурга с 1982 года, занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Государственном музее истории религии и других учреждениях Петербурга.

"Пока епархия не может никак прокомментировать информацию (о назначении Мудрова. - Ред.), поскольку она слишком внезапна", - заявили в секторе коммуникаций Петербургской епархии.

22 апреля Интерфакс сообщил, что возглавлявший с 2008 года музей "Исаакиевский собор" Николай Буров уходит в отставку по собственному желанию. В заявлении Буров мотивировал свое решение состоянием здоровья. До этого Буров в интервью агентству допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей собора Русской православной церкви.

"У оппонентов есть цель - вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны, - заявил директор музея. - Наверное, за 45 лет своей профессиональной жизни народный артист России, профессор двух институтов, автор пяти монографий и концертирующий артист мог собрать некоторое количество денег, чтобы отложить на старость".

31 мая Буров ушел в отставку. Он обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты.

Исполняющим обязанности директора в тот же день была назначена писательница Ирада Вовненко, занимавшая пост замдиректора по связям с общественностью.

После назначения Вовненко и.о. директора музея в соцсетях стали публиковаться фрагменты из ее литературных произведений. "Интеллигентные петербуржцы застуканы за неприличным: вторые сутки кряду читают пошлые тексты", - отметила обозреватель "Новой газеты" Татьяна Лиханова. В своей статье она также описала подробности карьеры Вовненко.

2 июня "Фонтанка сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе городской администрации срочно подыскать новую кандидатуру и.о. директора музея "Исаакиевский собор" вместо Вовненко. Как сообщил изданию источник в правительстве города, "по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина".

Однако глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов заявил, что сообщение "Фонтанки" не соответствует действительности. "Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре, написал он в твиттере. - В администрации Петербурга подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется".

Сама Вовненко также отрицала, что уходит со своей должности.

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15.06.2017
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Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.
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