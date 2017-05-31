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Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров ушел в отставку, сообщает ТАСС. Исполняющим обязанностти назначена Ирада Вовненко, занимавшая пост замдиректора по связям с общественностью.

Буров обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты.

Вовненко уже представлена коллективу музея как и.о. директора. Как сообщала "Фонтанка", 17 мая председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что выберет нового главу музея из числа заместителей Бурова. Петербургская писательница Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ "Царское Село", принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора".

22 апреля Интерфакс сообщил, что Буров уходит в отставку по собственному желанию. В заявлении Буров мотивировал свое решение состоянием здоровья. До этого Буров в интервью агентству допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"У оппонентов есть цель - вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны, - заявил директор музея. - Наверное, за 45 лет своей профессиональной жизни народный артист России, профессор двух институтов, автор пяти монографий и концертирующий артист мог собрать некоторое количество денег, чтобы отложить на старость".

Буров с 1978 по 2005 годы служил в Александринском театре. В 2001 году ему было присвоено звание Народного артиста. В 2005-2008 годах возглавлял комитет по культуре Петербурга. С 2008 года - директор ГМП "Исаакиевский собор".

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно было утвердить городское заксобрание. Однако депутаты, большинство из которых составляют единоросы, перенесли рассмотрение вопроса на осень.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.