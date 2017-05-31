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новость Директор музея "Исаакиевский собор" ушел в отставку

31.05.2017
Николай Буров. Фото: cathedral.ru
Николай Буров. Фото: cathedral.ru
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Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров ушел в отставку, сообщает ТАСС. Исполняющим обязанностти назначена Ирада Вовненко, занимавшая пост замдиректора по связям с общественностью.

Буров обратился к сотрудникам с прощальным письмом, в котором поблагодарил за совместную работу и попросил прощения за неосуществленные проекты.

Вовненко уже представлена коллективу музея как и.о. директора. Как сообщала "Фонтанка", 17 мая председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что выберет нового главу музея из числа заместителей Бурова. Петербургская писательница Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ "Царское Село", принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора".

22 апреля Интерфакс сообщил, что Буров уходит в отставку по собственному желанию. В заявлении Буров мотивировал свое решение состоянием здоровья. До этого Буров в интервью агентству допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"У оппонентов есть цель - вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны, - заявил директор музея. - Наверное, за 45 лет своей профессиональной жизни народный артист России, профессор двух институтов, автор пяти монографий и концертирующий артист мог собрать некоторое количество денег, чтобы отложить на старость".

Буров с 1978 по 2005 годы служил в Александринском театре. В 2001 году ему было присвоено звание Народного артиста. В 2005-2008 годах возглавлял комитет по культуре Петербурга. С 2008 года - директор ГМП "Исаакиевский собор".

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, согласно которому Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно было утвердить городское заксобрание. Однако депутаты, большинство из которых составляют единоросы, перенесли рассмотрение вопроса на осень.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.

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31.05.2017
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Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.
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