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Теперь уже ясно, что отставка главы Таможенно-пограничной службы США Марка Моргана была демонстративной. В четверг в Министерство внутренней безопасности приехал президент Трамп. Он объявил его сотрудникам о кардинальном развороте иммиграционной политики:

Одна из самых главных задач МВБ - исполнение закона. Это правоприменительное ведомство. Слишком долго ваши сотрудники не делали свою работу как положено. Вы это знаете, верно? Знаете вы это? Ну еще бы! Но это все скоро изменится. И я очень счастлив по этому случаю, и вы тоже очень счастливы. С этой минуты я призываю всех вас исполнять законы Соединенных Штатов Америки. Они будут исполняться, и исполняться строго!

Метил он, конечно, в Обаму, хоть и не назвал его по имени: мол, законы-то у нас хорошие, но у вас, парни, руки были связаны разными президентскими указами, запрещающими депортацию нелегальных иммигрантов, у которых, например, маленькие дети. Но теперь час искупленья пробил. Ах, прессе жалко семьи нелегальных иммигрантов, которые разлучает закон? А ей не жалко американские семьи, навсегда разлученные со своими близкими?

Родителей, потерявших своих детей по вине нелегалов, президент привез с собой и заставил каждого встать. Двое детей погибли в дорожных происшествиях, третьего восемь лет назад застрелил бандит. В первом случае виновник аварии погиб на месте, во втором отсидел срок и уже депортирован, в третьем убийца приговорен к смерной казни.

Родители убеждены, что не будь в стране нелегальных иммигрантов, их дети были бы живы. При всем сочувствии к этим людям, с этим утверждением даже спорить неловко. Статистика не подтверждает повышенного уровня преступности среди нелегалов и говорит скорее об обратном. Тот факт, что для иллюстрации угрозы, исходящей от них, не нашлось истории более свежей, чем восьмилетней давности, свидетельствует о том же. Если внимательно посмотреть алармистские тексты на эту тему, можно заметить, что все они содержат одни и те же пять-шесть имен. Этого слишком мало для принятия ответственных решений.

Президент США произносил свою речь в четверг сразу после полудня. Спустя несколько часов Марк Морган написал прошение об отставке. В пятницу Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран, и только что утвержденный на посту министра внутренней безопасонсти отставной генерал Джон Келли с энтузиазмом взялся его выполнять.

Пацан обещал - пацан сделал. Разговоры о том, что запрет введен всего на 90 дней, что под него подпадают отнюдь не все мусульманские страны, что в указе нет слова "мусульмане" и что список стран повышенного риска составлен Обамой, но у него кишка была тонка привести его в исполнение, - бесстыжая демагогия и ложь пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера, которому многие почему-то поверили. Нацисты тоже говорили, что накажут только плохих евреев, небольно и не навсегда.

Слова "мусульмане" в тексте указа нет, но несколько раз повторяются слова "терроризм" и "иностранный терроризм" со ссылкой на теракты 11 сентября 2001 года. Борьба с "иностранным терроризмом" названа главной целью этой меры. Список, составленный при Бараке Обаме, на который ссылался Спайсер, имел совершенно другое назначение. В нем перечисляются 38 стран, гражданам которых по-прежнему не требуется виза для въезда в США, но если они после 1 марта 2011 года побывали в Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Сирии, Судане или Йемене, американскую визу им придется получить. То же самое, за рядом исключений, относится к лицам с двойным гражданством - одной из 38 перечисленных стран и гражданством Ирана, Ирака, Судана или Сирии.

В преамбуле указа Трампа говорится, что, хотя после терактов 11 сентября США и укрепили свой визовый режим, "эти меры не предотвратили терактов со стороны иностранных граждан, которым было позволено въехать в Соединенные Штаты".

Сколько терактов совершили иностранные граждане на территории США после 11 сентября 2001 года? Ни одного. Ни один беженец не совершил ни единого теракта в Америке после 1980 года, когда был принят Закон о беженцах, предусматривающий процедуру проверки. В 70-е беженцами было совершено три теракта - все трое террористов были кубинцами. Институт Катона в своем исследовании утверждает, что риск погибнуть от руки беженца на территории США "астрономически мал".

Теракты, на которые ссылается указ, все без исключения были совершены урожденными или натурализованными гражданами США. Сюда входит и убийство 14 человек в калифорнийском городе Сан-Бернардино, после которого Трамп впервые высказал идею запрета на въезд мусульман в США. То же самое относится и к терактам, совершенным в европейских странах, - их устраивали граждане этих стран, а не приезжие.

Получается, указ никоим образом не борется с исламским терроризмом, не имеет к нему никакого отношения и даже на руку ИГИЛу и "Аль-Каиде": он спровоцировал волну негодования в арабских странах. Лучшего подарка ИГИЛу Трамп не мог преподнести. О том, что последствия этого шага будут катастрофическими, сегодня пишут признанные эксперты по терроризму.

Недавно Трамп горько жаловался на журналиста, который не увидел в Овальном кабинете бюста Мартина Лютера Кинга и сообщил, что новый хозяин Белого Дома велел убрать его. "На самом деле они говорят не про то, что бюст убрали, - твердил президент, уже после того как журналист принес все возможные извинения и объяснил, что это была ошибка, а не преднамеренная клевета. - Они говорят, что я расист. Это очень серьезное обвинение".

Охотно верю, что президент не расист. Но он окружен расистами, ксенофобами и конспирологами. Они живут в альтернативной реальности и сообщают президенту альтернативные факты. Активисты президентской кампании Трампа, уже вознагражденные теплыми местечками в федеральных ведомствах, встретили указ Трампа ликованием и расистскими твитами. Долго же в цепях их держали!

Одно позитивное последствие указ все же возымел: Дональд Трамп и его команда, возможно, поняли, что в стране еще есть независимая судебная система и гражданское общество.