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Также: Президент, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин: Русофобия в некоторых странах хлещет через край

01.06.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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статья Статья

Он не взял Париж

Это была самая скандальная из всех пресс-конференций с участием нашего национального лидера. Тут, в Версале, ему прилюдно выдавал плюхи руководитель европейского государства и нередко он пропускал удары - зрелище беспрецедентное. Для скандала были и политические причины, и личные, намертво связанные между собой.

Илья Мильштейн
31.05.2017

Русофобия в некоторых странах хлещет через край. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, сообщает пресс-служба Кремля.

"На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, - сказал президент. - Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы".

При этом попытки сдерживать Россию не работают, подчеркнул Путин. "Некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе, ограничения экономического характера, а теперь видят, что это не работает, эффект - нулевой", - отметил он.

"Долго ли это будет продолжаться? Думаю, все-таки, надеюсь во всяком случае, что не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определённый ущерб, но и вредит и тем, кто инициирует такую политику. На мой взгляд, это осознание уже приходит", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в избирательные кампании в США и других странах, Путин заявил, что Россия "на государственном уровне этим не занимается, и не собирается заниматься". При этом президент назвал хакеров "свободными художниками" и не исключил, что если они "настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России".

"Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации, ведь современные технологии позволяют это делать, это достаточно легко делается", - отметил Путин.

В среду в интервью французской газете Figaro Путин заявил, что отношения России и США будут иметь шанс к улучшению, когда в Вашингтоне перестанут "использовать антироссийскую риторику" во внутриполитической борьбе.

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01.06.2017
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