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Также: Украина, США, Война, Россия, Европа, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Петр Порошенко

новость Песня о встрече

Трамп обещал Порошенко не снимать санкции с России
21.06.2017
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: facebook.com/petroporoshenko
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Американские санкции в отношении России не будут сняты, пока не прекратится агрессия на востоке Украины и Крым не будет возвращен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом Доме с украинским коллегой Петром Порошенко, сообщается на странице главы украинского государства.

"Действие санкций Соединенных Штатов Америки против России будет продолжаться. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил четкое подтверждение, что санкции с РФ не будут сниматься до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины, - написал Порошенко. - На сегодняшний день США принимают дополнительные санкции практически каждый день. Я вижу позицию Соединенных Штатов Америки как твердого, надежного и стратегического партнера Украины".

На пресс-конференции после встречи Трамп заявил о "большой вовлеченности" США в дела Украины, сообщается на сайте Белого Дома. "Мы действительно боремся за свободу и демократию благодаря вашей сильной поддержке в области безопасности и обороны, - ответил Порошенко. - Я абсолютно уверен, что наша эффективная координация принесет мир нашему народу, на нашу землю и сможет поддержать нашу территориальную целостность и суверенитет".

"Мы получили твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", - сказал Порошенко.

Порошенко также провел переговоры с вице-президентом США Майклом Спенсом, государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Меттисом. Как сообщает пресс-служба президента Украины, обсуждались вопросы экономических связей, а также сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере. "Повестка дня была очень широка. Я полностью доволен результатами переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, и вице-президенту Пенсу, и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства", - отметил Порошенко.

В интервью телеканалу Fox New Порошенко заявил, что не верит в связи Трампа с Россией. "Он является другом Украины, который помогает мне достичь мира в стране", - отметил глава украинского государства. Американский президент "не похож на человека, у которого особые отношения" с Россией, подчеркнул Порошенко.

24 апреля Порошенко в телефонном разговоре с Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о введении в Донбасс международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Госсекретарь в свою очередь подтвердил приверженность американской стороны суверенитету и территориальной целостности Украины. По словам Тиллерсона, антироссийские санкции будут действовать до полного выполнения минских соглашений и возвращения Крыма в состав Украины. При этом стороны отметили важную роль России в выполнении условий Минска.

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21.06.2017
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