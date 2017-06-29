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новость Пентагон: Кремль уверен, что США пытаются сменить режим в России

29.06.2017
Пентагон. Фото: defense.gov
Пентагон. Фото: defense.gov
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Кремль уверен, что США намереваются сменить режим в России. Как передает AP, об этом говорится в незасекреченном докладе, который подготовлен управлением военной разведки Пентагона.

Именно страхами Москвы доклад объясняет растущую напряженность в отношениях между двумя странами и набирающее обороты военное соперничество.

Пентагон отмечает "глубокое и неизменное недоверие (России. - Ред.) к усилиям США, направленным на распространение демократии во всем мире, и к тому, что она воспринимает как американскую кампанию по утверждению единого комплекса глобальных ценностей".

Уверенность Кремля в том, что США готовят почву для смены режима в России, говорится в докладе, усилилась после Революции достоинства на Украине. В Кремле убеждены, что именно Соединенные Штаты спровоцировали восстание против режима Виктора Януковича.

В Москве считают, что нормы, которые США пытаются внедрить в международную практику, угрожают основам власти Кремля, поскольку допускают вмешательство во внутренние дела России, также говорится в документе.

Доклад озаглавлен "Военная мощь России". Как отмечает AP, это первый подобный отчет за два с лишним десятка лет. Во времена холодной войны Пентагон выпускал доклады "Военная мощь Советов", однако после распада СССР такие публикации появляться перестали.

"В следующем десятилетии Россия может стать более самоуверенной и мощной", - написал в предисловии к докладу директор управления военной разведки генерал-лейтенант Винсент Стюарт. Оснований ожидать новой идеологической борьбы такого масштаба, как в период холодной войне, нет, заметил Стюарт, однако Москва "намерена использовать вооруженные силы ради установления стабильности так, как она ее понимает".

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29.06.2017
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