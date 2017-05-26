О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.261210.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.261210.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Экономика, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Советник Трампа не исключил ужесточения санкций против Москвы

26.05.2017
Гэри Кон. Кадр CNBC
Гэри Кон. Кадр CNBC
Реклама

Гэри Кон, главный советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам, заверил, что Вашингтон не только не смягчит санкций против Москвы, но при определенных обстоятельствах, напротив, может их ужесточить. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление чиновника в кулуарах саммита "большой семерки", открывшегося на Сицилии.

"Я думаю, президент ясно дал понять, как русские могут добиться отмены санкций", - добавил Кон.

Накануне Трамп, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, поставил угрозу со стороны России в один ряд с проблемами терроризма и миграции. "Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными, мы должны быть бдительными", - подчеркнул президент Соединенных Штатов.

В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что санкции против России останутся в силе, пока Москва не выполнит условия минских договоренностей и не вернет Украине аннексированный Крым.

В начале апреля постпред США в ООН Никки Хейли уже заявляла, что Вашингтон не исключает новых санкций против Москвы. Заявление Хейли было сделано в связи с химической атакой войск сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией, на город Хан-Шейхун, который контролируют повстанцы. Покрывая Асада, заметила дипломат, Россия либо демонстрирует, что знала о наличии у диктатора химоружия, либо обнаруживает полную некомпетентность.

Оставить комментарий Обсудить
26.05.2017
новость Новости по теме
26.05.2017 На саммите НАТО Трамп предупредил об угрозе со стороны России →
09.04.2017 В Вашингтоне не исключают введения новых санкций против России →
31.03.2017 Тиллерсон: Санкции с России не будут сняты до возвращения Крыма →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья Разочарование в Украине
Виталий Портников
статья Драка с дураками
Илья Мильштейн
в блоге Отчего умер Мандельштам
383
новость Дело иеговистов: арест иностранца
УФСБ по Орловской области. Фото: "Яндекс.Карты"
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
новость HRW: Даудов наблюдал за пытками геев
Магомед Даудов (слева). Фото из инстаграма Аюба Катаева
в блоге Добрый вождь и злые дураки
383
новость Учитель жалуется на Поклонскую
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
новость Сноуден в поддержку Богатова
Дмитрий Богатов и Эдвард Сноуден
новость ФБК удалил ролик о Ковальчуке
Заставка удаленного ролика ФБК
новость Ордер на арест Карпова
Следователь Павел Карпов. Фото с сайта www.russian-untouchables.com
новость Путин: Серебренникова обыскали дураки
Кирилл Серебренников и Владимир Путин
в блоге Министр в пантеоне
196
новость Из Нарвы высылают консулов
Дмитрий Казеннов. Фото: narva.mid.ru
новость Крым: трое обиженных омоновцев
Белял Адилов. Источник: krymsos.com
статья Театральный наезд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Проверка по доносу Поклонской
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
новость ПАСЕ займется делом Немцова
На месте убийства Бориса Немцова. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Утилизация Навального
383
новость Ибрагимов: запрет книг отменили
Ризван Ибрагимов. Фото с ФБ-страницы Юни Успанова