О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.262146.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.262146.html
Также: США, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Интернет, Технологии, Война, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость В Сенате США хотят запретить использование программ "Лаборатории Касперского" в армии

29.06.2017
Логотип "Лаборатории Касперского"
Логотип "Лаборатории Касперского"
Реклама

Комитет Сената США по обороне одобрил законопроект о запрете использования программ "Лаборатории Касперского" в американской армии. Об этом сообщает Reuters.

Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей". "Связи между "Лабораторией Касперского" и Кремлем очень тревожат", - подчеркнула Шахин.

Сенатор добавила, что как в Конгрессе, так и в администрации президента Дональда Трампа есть единодушное мнение о том, что на продукты этого разработчика "нельзя полагаться в защите критической инфраструктуры, в частности компьютерных систем, жизненно важных для нашей национальной безопасности".

Теперь законопроект должен получить одобрение всего состава Сената, а затем быть принят Палатой представителей. После этого он поступит на подпись к Трампу.

Вечером во вторник агенты ФБР в нескольких городах США посетили американских сотрудников "Лаборатории Касперского" и опросили их. Как передавали NBC News, агентов в частности интересовала степень подотчетности американского подразделения компании штаб-квартире в Москве. При этом визитеры заверили, что лично их собеседникам опасаться нечего.

В мае высокопоставленные чиновники американских спецслужб, давая показания в сенатском комитете по разведке, сообщили, что изучали использование продуктов российской фирмы правительственными учреждениями США.

Однако, отмечает Reuters, неясно, связано ли расследование, начатое в отношении "Лаборатории Касперского", с делом о вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

Евгений Касперский, основатель компании, выразил готовность дать показания в Сенате, чтобы рассеять все возможные подозрения.

"Лаборатория Касперского" неоднократно заверяла, что не связана ни с какими государственными структурами и отметала обвинения в том, что ее программы ведут шпионаж в интересах Кремля. Между тем американские чиновники давно подозревают компаниях в связях с российскими спецслужбами.

Оставить комментарий Обсудить
29.06.2017
новость Новости по теме
20.06.2017 ЦУР: Дело "Шалтая-Болтая" - следствие конфликта ФСБ и ГРУ →
16.05.2017 На Украине заблокируют доступ к "Яндексу", "Вконтакте" и "Одноклассникам" →
17.03.2017 Экс-советник Трампа по нацбезопасности Флинн получал деньги от российских компаний →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18536
12071
3887
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Пентагон о страхах Кремля
Пентагон. Фото: defense.gov
в блоге На правду черт
383
статья У гробовой доски
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Россия, мир и вечность
383
статья Бомба Обамы
Владимир Соловьев
РЕКЛАМА
новость Приднестровье: бегство экс-президента
Евгений Шевчук и патриарх Кирилл. Фото: mid.gospmr.org
новость Пентагон: Асад все понял
Джим Мэттис. Фото: defense.gov
новость В Донбассе захвачен российский контрактник
Фото со страницы Виктора Агеева в "Одноклассниках"
в блоге Запад в руинах
383
новость Telegram включен в реестр
Логотип мессенджера Telegram
новость Рабы из КНДР в России
Трудовой лагерь КНДР на Дальнем Востоке. Кадр видеозаписи
новость Ордер на убийство экс-президента
Пак Кын Хе. Фото: jlcxwb.co.kr
новость Митинг ученых в Москве
На митинге Профсоюза работников РАН в Москве. Фото: rbc.ru
новость "Рогозин и сын"
Алексей и Дмитрий Рогозины
в блоге Сечин и Буденный
383
новость Иностранные СМИ хотят блокировать
Совет Федерации. Фото Граней.Ру
статья Интервью вампиру
Виталий Портников
новость Бойкот МГЮА рсаширяется
Доска Иосифу Сталину в здании МГЮА. Фото: ivantertychny/Instagram
новость Резник бежал от Сталина
Генри Резник. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость В регионах конкуренции не будет
Здание администрации президента. Фото: Википедия