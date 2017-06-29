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Комитет Сената США по обороне одобрил законопроект о запрете использования программ "Лаборатории Касперского" в американской армии. Об этом сообщает Reuters.

Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей". "Связи между "Лабораторией Касперского" и Кремлем очень тревожат", - подчеркнула Шахин.

Сенатор добавила, что как в Конгрессе, так и в администрации президента Дональда Трампа есть единодушное мнение о том, что на продукты этого разработчика "нельзя полагаться в защите критической инфраструктуры, в частности компьютерных систем, жизненно важных для нашей национальной безопасности".

Теперь законопроект должен получить одобрение всего состава Сената, а затем быть принят Палатой представителей. После этого он поступит на подпись к Трампу.

Вечером во вторник агенты ФБР в нескольких городах США посетили американских сотрудников "Лаборатории Касперского" и опросили их. Как передавали NBC News, агентов в частности интересовала степень подотчетности американского подразделения компании штаб-квартире в Москве. При этом визитеры заверили, что лично их собеседникам опасаться нечего.

В мае высокопоставленные чиновники американских спецслужб, давая показания в сенатском комитете по разведке, сообщили, что изучали использование продуктов российской фирмы правительственными учреждениями США.

Однако, отмечает Reuters, неясно, связано ли расследование, начатое в отношении "Лаборатории Касперского", с делом о вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

Евгений Касперский, основатель компании, выразил готовность дать показания в Сенате, чтобы рассеять все возможные подозрения.

"Лаборатория Касперского" неоднократно заверяла, что не связана ни с какими государственными структурами и отметала обвинения в том, что ее программы ведут шпионаж в интересах Кремля. Между тем американские чиновники давно подозревают компаниях в связях с российскими спецслужбами.