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На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Северного флота планируется выделить до 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На следующей неделе заинтересованные ведомства определят практическое наполнение принятой "дорожной карты" ремонта и модернизации единственного российского авианосца, сообщил источник.

"При том, что ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 миллиардов рублей, - отметил источник. - Много это или мало - очевидно, немного. 50 миллиардов рублей - это немногим более 800 миллионов долларов. Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии обошлись оценочно в 2,3 миллиарда долларов", - напомнил собеседник агентства.

Авианосец "Викрамадитья", находившийся в составе советского и российского флота с 1988 года под названием "Адмирал Горшков", был продан Индии в 2004 году. Его ремонт и модернизация проводились по заказу индийских ВМС в России и должны были быть закончены в 2007 году. Однако работы затянулись, и корабль передали Индии только в 2013 году.

9 февраля "Адимрал Кузнецов" вернулся из похода в Средиземное море, где принят участие в воздушной операции в Сирии. При этом из-за аварий были потеряны два палубных самолета. Как подсчитал РБК, на сирийский поход "Кузнецова" и кораблей сопровождения Россия потратила от 7,5 до 10 миллиардов рублей. В эту сумму вошли расходы на питание, топливо, боевые вылеты, стоимость потерянных истребителей и "боевые" надбавки. Реальная стоимость похода может быть больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

После возвращения "Кузнецова" о необходимости отправки крейсера на ремонт заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 17 марта источники сообщили, что ремонт корабля может занять около пяти лет и обойтись государству более чем в 20 миллиардов рублей.

22 апреля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ремонт с модернизацией "Адмирала Кузнецова" обойдется почти 40 миллиардов рублей, и эта цена уже согласована. Работы должны начаться в сентябре на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском, отметил источник. Их планируют завершить в четвертом квартале 2020 года.

Источник заявил, что ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на комплекс "Калибр-НК". Авиагруппа крейсера останется смешанной, в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ.

13 мая Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что при модернизации "Адмирала Кузнецова" ракетный комплекс заменять не будут. "По финансовым соображениям замена ракетного комплекса "Гранит" на другой вряд ли будет осуществлена", - отметил источник. По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации.

На "Адмирале Кузнецове" также будут модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс. "Пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ", - отметил источник.