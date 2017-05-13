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При модернизации "Адмирала Кузнецова" ракетный комплекс менять не будут
13.05.2017
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
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При модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" заменять ракетный комплекс "Гранит" на более современный, скорее всего, не будут. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"По финансовым соображениям замена ракетного комплекса "Гранит" на другой вряд ли будет осуществлена", - отметил источник. По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации.

На "Адмирале Кузнецове" также будут модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс. "Пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ", - отметил источник.

"В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м судоремонтном заводе. Однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней "командировки" к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца", - сказал источник. По его словам, "Адмирал Кузнецов" с авиакрылом на борту сможет выйти в море ориентировочно в начале осени.

22 апреля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ремонт с модернизацией "Адмирала Кузнецова", вернувшегося в феврале из боевого похода к берегам Сирии, обойдется почти 40 миллиардов рублей, цена уже согласована. Работы должны начаться в сентябре на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском, отметил источник. Их планируют завершить в четвертом квартале 2020 года.

Источник заявил, что ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на комплекс "Калибр-НК". Авиагруппа крейсера останется смешанной, в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ.

17 марта источники сообщили, что ремонт "Адмирала Кузнецова" может занять около пяти лет и обойтись государству более чем в 20 миллиардов рублей. Накануне о необходимости отправки крейсера на ремонт заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что на сирийский поход "Кузнецова" и кораблей сопровождения Россия потратила от 7,5 до 10 миллиардов рублей. Как подсчитал РБК, в стоимость похода вошли расходы на питание, топливо, боевые вылеты, стоимость потерянных палубных истребителей и "боевые" надбавки. Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

Поход в Средиземноморье "Адмирал Кузнецов" начал 15 октября 2016 года. 15 ноября авиакрыло "Адмирала Кузнецова" нанесло первые удары по Сирии. За время ближневосточного похода авианосец потерял два самолета. 14 ноября истребитель МиГ-29 потерпел крушение при заходе на посадку. 5 декабря истребитель Су-33 при посадке выкатился с палубы и рухнул в воду. Летчики в обоих случаях успели катапультироваться.

Комментарии 62 комментария | Оставить комментарий Обсудить
13.05.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 14.02.2017
в блоге Труба "Адмирала Кузнецова"
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