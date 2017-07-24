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новость В Чечне до 10 молодых людей задержаны за сообщения в мессенджерах

24.07.2017
Шали. Фото Джалвади Малаева
Шали. Фото Джалвади Малаева
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В начале июля в Чечне до 10 молодых людей были задержаны за сообщения в мессенджерах. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на местного жителя, предоставившего информацию на условиях анонимности.

Издание сообщает фамилии двоих задержанных. Это Висаригов и Абуев из аула Тевзана Веденского района. Один находится в Веденском ОМВД, другого доставили в Грозный.

Остальные молодые люди были задержаны в Шали. Все они также содержатся в отделах полиции. Их точное число "Кавказ.Реалиям" не известно.

Какие именно сообщения послужили поводом к задержанию, информации тоже нет. Как предположил источник издания, в мессенджерах распространялись аудио- и видеозаписи с критикой главы региона Рамзана Кадырова и других чиновников.

После событий 17-18 декабря 2016 года, когда, как утверждалось, произошло несколько вооруженных нападений на грозненских полицейских, в Чечне резко увеличилось число незаконных задержаний. Граждан из разных местностей региона неделями удерживали в отделах полиции либо на базах силовиков без официального оформления задержания, судебных решений об аресте и предъявления обвинений. За полгода с лишним были совершены сотни похищений.

Часть похищенных в дальнейшем освободили. Между тем несколько десятков человек в разное время были убиты. В частности, недавно "Новая газета" сообщила, что в ночь на 26 января на базе полицейского полка ППС им. Ахмата Кадырова расстреляли от 27 до 56 мужчин. При казни, отмечала издание, присутствовали первый замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, командир СОБРа "Терек", начальник личной охраны Рамзана Кадырова Абузейд Висмурадов (Патриот), командир полка им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов, а также начальники ОМВД тех районов, в которых были прописаны убитые.

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24.07.2017
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