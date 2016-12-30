Реклама

Троих госпитализированных с ранениями предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на анонимный источник в Минздраве Чечни.

"Информация о смерти раненых вызвала общественный резонанс среди жителей Чечни, которые допускают, что речь может идти о внесудебных казнях. Но подтверждения ее из других источников пока нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник "Кавказского узла", 25 декабря в больнице внезапно отключили свет. Одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди. Двое других раненых, молодой человек и девушка, также, по словам источника, были убиты.

"Информация о смерти находившихся в больнице раненых распространяется местными жителями в Чечне с вечера 26 декабря, - сообщает "Кавказский узел". - При этом обсуждать эту ситуацию в соцсетях люди не рискуют, опасаясь преследований".

Между тем в пятницу на сходе у мечети "Сердце Чечни" советник главы республики Адам Шахидов призвал родственников погибших полицейских отказаться от кровной мести. Однако те не согласились. После этого старейшины предложили привлечь к урегулированию ситуации Рамзана Кадырова.

17-18 декабря в Чечне погибли семь человек, которые, как утверждает Кадыров, были причастны к убийствам полицейских и хищении у них оружия. Еще четыре человека были задержаны живыми. Трое из них попали в больницы.

Трое предполагаемых участников нападений были расстреляны в центре Грозного вечером 17 декабря. Еще четверо, заявлял Кадыров, погибли в бою с силовиками в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от чеченской столицы. Между тем "Кавказский узел", несмотря на опровержение главы Чечни, заявляет, что бой велся в черте самого города - в Андреевской долине на территории Старопромысловского района. Издание сообщало также о взрыве и стрельбе на центральном грозненском проспекте Владимира Путина.

Между тем 22 декабря "Кавказ.Реалии" сообщили, что один из жителей Чечни, о котором заявлялось, что он погиб 18-го числа в бою под Грозным, в действительности был убит у себя дома. Как утверждалось, силовики явились к гражданину в аул, вытащили во двор, избили и застрелили, а тело затем перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.

Позже сообщалось, что близких родственников предполагаемых участников нападений удерживают в полиции. Некоторых отпускают сразу, но многие остаются в полиции на несколько дней. Некоторых родственников задерживают повторно, сообщал а понедельник "Кавказский узел".

Также в понедельник стало известно, что все мужчины из рода Зелимхана Бахарчиева, которого кадыровцы называют организатором грозненских атак на полицию, покинули свои дома в селе Пригородное близ чеченской столицы. В селе остались только женщины, тогда как местонахождение мужчин неизвестно.