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В Грозном повторно задержаны родственники граждан, убитых 17-18 декабря и объявленных боевиками. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Как рассказали изданию родственницы двух задержанных, в понедельник после 18 часов гражданам, ранее которые уже неделю провели в заложниках у кадыровцев, позвонили из полиции и потребовали срочно явиться в отдел. С тех пор связи с ними нет.

Информацию подтвердил и не названный по имени сотрудник местной НКО. "К нам поступили звонки от близких тех, кто был ранее задержан и освобожден, что их снова вызвали в отдел полиции. С чем это связано, пока не ясно", - рассказал общественник.

Сколько именно человек задержано, по состоянию на 22:10 мск известно не было.

Ранее правозащитник-эмигрант Ахмед Гисаев сообщал, что в ночь на воскресенье кадыровцы освободили всех родственников убитых - 100 с лишним человек. Заложники содержались в отделах полиции и ФСБ в течение недели без решений об аресте и предъявления обвинений.

В пятницу один из местных правозащитников рассказывал: "В полицию свозят всех близких убитых по мужской, а в некоторых случаях и по женской линии. Одних отпускают после допросов, других держали сутки, третьих до сих пор удерживают. Причем этот процесс все еще продолжается".

Сообщалось также, что силовики полицейские разрешают передавать задержанным еду. Информации о пытках и побоях не поступало, однако оскорбления и иные моральные унижения имели место, рассказывал правозащитник.

Между тем ранее 26 декабря стало известно, что, вопреки воскресному сообщению Гисаева, некоторые заложники в ночь на воскресенье отпущены так и не были. Сообщалось, что силовики удерживают по крайней мере одного человека. "Это брат одного из убитых 18 декабря в окрестностях Грозного молодых людей, который ранее воевал в Сирии на стороне боевиков", - сообщал глава одной из общественных организаций.

Как можно предположить, речь шла о Саиде Мажаеве - старшем брате 18-летнего Ибрагима Мажаева, убитого 18 декабря. В 2013-2014 годах Мажаев-старший воевал в Сирии, однако разочаровался в исламистах, вернулся на родину и пришел с повинной. Он получил два года колонии с последующим годовым ограничением свободы, однако на апелляции в феврале 2015-го срок ему сократили до уже отбытых в СИЗО восьми месяцев, а ограничение свободы отменили.

Между тем родственница одного из молодых людей, погибших в Грозном, тогда же рассказала, что все мужчины из ее семьи выехали из чеченской столицы в отдаленный аул. Причиной она назвала объявленную их семье кровную месть. Когда мужчины находились у кадыровцев в заложниках, пояснила собеседница издания, "к ним приходили муллы и старейшины, которые объявили проклятие за то, что по вине их близких погибли полицейские".

Также в понедельник стало известно, что все мужчины из рода Зелимхана Бахарчиева, которого кадыровцы называют организатором грозненских атак на полицию, покинули свои дома в селе Пригородное близ чеченской столицы. В селе остались только женщины, тогда как местонахождение мужчин неизвестно.

Как утверждается, выходец из Пригородного Бахарчиев (аль-Бари) воюет в Сирии на стороне "Исламского государства". Именно он, заявляют чеченские силовики, давал указания убитому 17 декабря Сайд-Ибрагиму Исмаилову, который считается координатором нападений в Грозном.

21 декабря в пригородном состоялся народный сход, организованный кадыровцами. Участие в нем приняли Магомед Хийтанаев - помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и кадий (шариатский судья) Грозного, - другие клирики, а также силовики из МВД Чечни и родственники погибших полицейских. Хийтанаев призвал жителей Пригородного проклясть род Бахарчиевых. Родственники погибших полицейских объявили семье кровную месть. Местные жители, участвовавшие в сходе, потребовали выселить Бахарчиевых из Чечни.

17-18-го числа в Чечне погибли семь человек, которые, как утверждает Кадыров, были причастны к убийствам полицейских и хищении у них оружия. Еще четыре человека задержаны живыми; трое из них попали в больницы.

Трое предполагаемых участников нападений были расстреляны в центре Грозного вечером 17 декабря. Еще четверо, заявлял Кадыров, погибли в бою с силовиками в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от чеченской столицы. Между тем "Кавказский узел", несмотря на опровержение главы Чечни, заявляет, что бой велся в черте самого города - в Андреевской долине на территории Старопромысловского района. Издание сообщало также о взрыве и стрельбе на центральном грозненском проспекте Владимира Путина.

Между тем 22 декабря "Кавказ.Реалии" сообщили, что один из жителей Чечни, о котором заявлялось, что он погиб 18-го числа в бою под Грозным, в действительности был убит у себя дома. Как утверждалось, силовики явились к гражданину в аул, вытащили во двор, избили и застрелили, а тело затем перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.