Реклама

Все мужчины из рода Зелимхана Бахарчиева, которого кадыровцы называют организатором недавних атак на полицию в Грозном, покинули свои дома в селе Пригородное Грозненского района Чечни. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на одного из местных жителей.

"В домах остались только женщины, все мужчины уехали. Где они находятся, никто не знает", - рассказал собеседник издания.

"Когда они уехали, сказать сложно, - добавил житель Пригородного. - После прошедшего схода их уже никто не видел".

Как утверждается, выходец из Пригородного Бахарчиев (аль-Бари) воюет в Сирии на стороне "Исламского государства". Именно он, заявляют чеченские силовики, давал указания убитому 17 декабря Сайд-Ибрагиму Исмаилову, который считается координатором грозненских атак.

Сход в Пригородном, организованный кадыровцами, состоялся 21 декабря. Участие в нем приняли Магомед Хийтанаев - помощник Рамзана Кадырова и кадий (шариатский судья) Грозного, - другие клирики, а также силовики из МВД Чечни и родственники погибших полицейских.

Как передают "Кавказ.Реалии", Хийтанаев призвал жителей Пригородного проклясть род Бахарчиевых. Родственники погибших полицейских объявили семье кровную месть. Местные жители, участвовавшие в сходе, потребовали выселить Бахарчиевых из Чечни.

Также "Кавказский узел" передает со ссылкой на родственницу одного из молодых людей, погибших в Грозном 17-18 декабря, что все мужчины из их семьи выехали из чеченской столицы в отдаленный аул. Причиной она назвала объявленную их семье кровную месть.

Когда мужчины находились у кадыровцев в заложниках, добавила собеседница издания, "к ним приходили муллы и старейшины, которые объявили проклятие за то, что по вине их близких погибли полицейские".

Также жительница Грозного рассказала, что, вопреки недавнему сообщению правозащитников о том, что все 100 с лишним родственников предполагаемых участников атак отпущены силовиками на свободу, есть информация, что некоторые до сих пор удерживаются в полиции.

В свою очередь, глава одной из местных общественных организаций рассказал изданию, что, по имеющимся у него сведениям, силовики удерживают по крайней мере одного человека. "Это брат одного из убитых 18 декабря в окрестностях Грозного молодых людей, который ранее воевал в Сирии на стороне боевиков", - пояснил собеседник "Кавказского узла".

Как можно предположить, речь идет о Саиде Мажаеве - старшем брате 18-летнего Ибрагима Мажаева, убитого 18 декабря. В 2013-2014 годах Мажаев-старший воевал в Сирии, однако разочаровался в исламистах, вернулся на родину и пришел с повинной. Он получил два года колонии с последующим годовым ограничением свободы, однако на апелляции в феврале 2015-го срок ему сократили до уже отбытых в СИЗО восьми месяцев, а ограничение свободы отменили.

17-18 декабря в Чечне погибли семь человек, которые, как утверждает глава региона Рамзан Кадыров, были причастны к убийствам полицейских и хищении у них оружия. Еще четыре человека задержаны живыми; трое из них попали в больницы.

Трое предполагаемых участников нападений были расстреляны в центре Грозного вечером 17 декабря. Еще четверо, заявлял Кадыров, погибли в бою с силовиками в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от чеченской столицы. Между тем "Кавказский узел", несмотря на опровержение главы Чечни, заявляет, что бой велся в черте самого города - в Андреевской долине на территории Старопромысловского района. Издание сообщало также о взрыве и стрельбе на центральном грозненском проспекте Владимира Путина.

Между тем 22 декабря "Кавказ.Реалии" сообщили, что один из жителей Чечни, о котором заявлялось, что он погиб 18-го числа в бою под Грозным, в действительности был убит у себя дома. Как утверждалось, силовики явились к гражданину в аул, вытащили во двор, избили и застрелили, а тело затем перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.