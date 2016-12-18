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В нападениях на полицейских в Грозном участвовали 11 моджахедов. Это следует из записи в Инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, семеро нападавших убиты, а четверо задержаны, причем трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями.

Ранее сам Кадыров называл большее число убитых. По его словам, вечером 17 декабря погибли четверо моджахедов, а ранены двое; 18-го же были убиты пятеро. При этом СМИ сообщали об опознании лишь троих погибших в субботу, а силовики в воскресенье заявили, что в бою под Грозным убиты четверо, а один дает показания.

Можно предположить, что в действительности накануне погибли не четыре, а три человека и столько же - трое - попали в больницы, а не пострадал нападавший, взятый живым в воскресенье, поскольку сообщалось, что его уже допрашивают.

Кадыров также раскритиковал "Кавказский узел", не упоминая прямо название ресурса. "Одно из интернет-изданий с пометкой "Молния" сообщило, что в воскресенье в центре города прогремел взрыв и ведется стрельба, - написал он. - На самом деле на проспекте, о котором идет речь, не было никакого взрыва и стрельбы".

Именно "Кавказский узел", ссылаясь на жителей Грозного, сообщил днем 18 декабря с пометкой "Молния" о взрыве на центральном проспекте Владимира Путина. Название проспекта Кадыров в своем посте также не уточнил.

Кроме того, глава Чечни опроверг информацию о бое в Андреевской долине на территории Старопромысловского района Грозного. По его словам, бой в воскресенье был только один - в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от города. Кадыров лично руководил действиями силовиков.

Видео из Инстаграма Рамзана Кадырова:

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 18 2016 в 8:25 PST

О нападениях на полицейских стало известно поздно вечером в субботу. Как заявлял Кадыров, в Октябрьском районе чеченской столицы некие вооруженные лица напали на полицейского и захватили его машину. Через несколько минут они проникли в дом другого полицейского, однако, не найдя его, скрылись.

Машину нападавших, рассказал Кадыров, пытались задержать, однако моджахеды сбили инспектора ДПС и начали обстреливать полицейских. Тогда силовики открыли ответный огонь, заявил глава Чечни.

В результате несколько нападавших были убиты и несколько ранены. Погибшие были опознаны как жители чеченской столицы Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. В больницу, как сообщалось, попали Асхаб Юсупов и 18-летняя девушка по имени Мадина; ей ампутировали ногу.

Среди полицейских и гражданских лиц, уверял Кадыров, погибших нет, а сбитый инспектор ДПС доставлен в больницу.

СМИ передавали, что дом полицейского, в который проникли нападавшие, находится в Старопромысловском районе Грозного. Как рассказывал местный житель, визитеры "угрожали убийством его (полицейского. - Ред.) семье, забрали у него оружие и убежали".

Тогда же сообщалось, что нападавшие забаррикадировались в некоем доме в районе улицы Сайпутдина Лорсанова, в двух кварталах от проспекта Путина. Бой произошел около 23 часов. "Была слышна очень плотная перестрелка из автоматического оружия", - сообщал один из грозненцев.

Как можно предположить, в районе Лорсанова находилась другая группа моджахедов. Во всяком случае, вскоре выяснилось, что перестрелок было несколько. Одна из них, по словам местных жителей, произошла в 23:38 на "прилегающих к центру Грозного улицах". "В районе улицы 8 Марта была перестрелка, такая же история - в районе "Вайнах-телеком", - рассказывал горожанин.

Нападение на полицейских для захвата оружия также было не единственным. "В Старопромысловском районе у сотрудника ППС забрали табельное оружие, потом в Старом поселке у сотрудника ГИБДД забрали оружие", - рассказывал грозненец.

Ночью стало известно, что в городе идут задержания. В частности, к силовикам попали родственники предполагаемых моджахедов. По словам одного из местных, "у них изымают телефоны, средства связи для получения информации о последних контактах".

Еще один грозненец, брат которого работает в полиции, рассказал, что "ночью среди полицейских была самая настоящая паника". По словам местного жителя, "ему (брату. - Ред.) приходили сообщения не открывать никому дверь, потому что какие-то боевики отбирают у полицейских оружие".

Позже стало известно, что разыскиваются еще трое участников нападений: 18-летние Ибрагим Мажаев и Истамул Мамаев, а также 20-летний Хаматхан Минтаев. В полицейских ориентировках утверждалось, что все трое являются боевиками "Исламского государства".

При этом первоначально сообщалось, что Мажаев погиб в ходе субботней перестрелки. Однако затем эту информацию опровергли. В воскресенье выяснилось, что Мажаев убит под Грозным.

При этом "Кавказский узел" передавал, что всего разыскивались три группы моджахедов общей численностью по меньшей мере 16 человек. Утверждалось, что в одной группе было шесть моджахедов, в двух других - как минимум по пять.

Одна группа, как заявлялось позже, была блокирована в частном доме в поселке Карпинка, находящемся в Старопромысловском районе. При этом источник издания сообщал, что в доме укрываются не больше четырех человек.

Известно также о четырех погибших полицейских. Труп одного - сотрудника ОП "Старопромысловский" по имени Рамзан - был обнаружен в поселке Катаяма в Заводском районе Грозного. Первоначально его разыскивали как одного из соучастников нападений, однако позже выяснилось, что он сам стал их жертвой.

Трое других силовиков были убиты в бою с моджахедами в Грозном.

Известно, что старший брат Ибрагима Мажаева, Саид Мажаев, в 2013-2014 годах воевал в Сирии, однако разочаровался в исламистах, вернулся на родину и пришел с повинной. Он получил два года колонии с последующим годовым ограничением свободы, однако на апелляции в феврале 2015-го срок ему сократили до уже отбытых в СИЗО восьми месяцев, а ограничение свободы отменили.

Насколько известно, инцидент 17-18 декабря - первый случай вооруженного сопротивления в Грозном после захвата моджахедами Дома печати в декабре 2014 года. В окрестностях чеченской столицы атаки совершались и позже. Так, 9 мая нынешнего года двое участников подполья напали на КПП в ауле Алхан-Кала, юго-западном пригороде Грозного. Шестеро силовиков получили ранения; трое - тяжелые. Один из полицейских, по некоторым данным, погиб. Погибли также и оба нападавших.