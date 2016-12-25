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В Чечне в ночь на воскресенье силовики освободили всех родственников граждан, которые погибли в конце прошлой недели в Грозном или его окрестностях и были объявлены боевиками. Об этом сообщил на своей ФБ-странице директор базирующейся в Норвегии международной правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

По данным правозащитника, всех заложников - свыше 100 человек - отпустили около 1 часа ночи. Удерживались они, добавил Гисаев, в отделах полиции и ФСБ.

В первоначальной редакции публикации правозащитник писал, что первое время все родственники убитых находились в грозненском ОП "Старопромысловский", однако после публикаций в СМИ заложников рассредоточили по разным объектам. Из последней версии поста, однако, эта деталь исключена.

О том, что чеченские силовики незаконно удерживают родственников убитых, стало известно в пятницу - также от Гисаева. "Им не предъявляют обвинений, - подчеркнул правозащитник. - Речь идет о применении принципа коллективной ответственности людей за содеянное их родственниками".

Между тем сотрудник одной из чеченских правозащитных организаций по имени Ислам тогда же рассказывал: "В полицию свозят всех близких убитых по мужской, а в некоторых случаях и по женской линий. Одних отпускают после допросов, других держали сутки, третьих до сих пор удерживают. Причем этот процесс все еще продолжается. Буквально вчера (22 декабря. - Ред.) забрали троюродных братьев одного из убитых, их отца и еще несколько человек".

Полицейские разрешают передавать задержанным еду, добавил Ислам. Информации о пытках и побоях, добавил он, нет, но оскорбления и иные моральные унижения имеют место.

17-18 декабря в Чечне погибли семь человек, которые, как утверждает глава региона Рамзан Кадыров, были причастны к убийствам полицейских и хищении у них оружия. Еще четыре человека задержаны живыми; трое из них попали в больницы.

Трое предполагаемых участников нападений были расстреляны в центре Грозного вечером 17 декабря. Еще четверо, заявлял Кадыров, погибли в бою с силовиками в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от чеченской столицы. Между тем "Кавказский узел", несмотря на опровержение главы Чечни, заявляет, что бой велся в черте самого города - в Андреевской долине на территории Старопромысловского района. Издание сообщало также о взрыве и стрельбе на центральном грозненском проспекте Владимира Путина.

Между тем 22 декабря "Кавказ.Реалии" сообщили, что один из жителей Чечни, о котором заявлялось, что он погиб 18-го числа в бою под Грозным, в действительности был убит у себя дома. Как утверждалось, силовики явились к гражданину в аул, вытащили во двор, избили и застрелили, а тело затем перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.

Как заявляют кадыровцы, указание провести атаку дал воюющий в Сирии на стороне "Исламского государства" чеченец Зелимхан Бахарчиев (аль-Бари). 21 декабря в селе Пригородное Грозненского района, где живет семья Бахарчиева, состоялся организованный кадыровцами сход жителей, на котором собравшиеся потребовали выселить из Чечни родственников предполагаемого организатора напападений. Участие в сходе приняли Магомед Хийтанаев - помощник Рамзана Кадырова и кадий (шариатский судья) Грозного, - другие клирики, а также силовики из МВД Чечни и родственники погибших полицейских. Последние объявили кровную месть семье Бахарчиева.