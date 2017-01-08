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Власти Чечни заставили выйти на митинг против "Исламского государства" родственников боевиков, участвовавших в нападении на полицейских в Грозном. Об этом пишет "Кавказский узел". "Нам заявили, что к 11 часам дня в воскресенье необходимо быть в центре Грозного, с членами семей и представителями тейпов", - рассказал родственник одного из убитых в спецоперации.

Накануне в МВД по Чечне прошла встреча с родственниками убитых в Грозном. По итогам встречи родственники, присутствовавшие на встрече, анонсировали проведение республиканского антитеррористического митинга, рассказала мать одного из убитых в спецоперации.

"Заявка на проведение митинга была подана еще до Нового года и одобрена Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации", - рассказала женщина.

По ее словам, на встрече присутствовал замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов и начальники РОВД. "С нами разговаривали очень корректно, даже с сочувствием и сожалением”, - рассказала участница встречи.

По данным информационного агентства "Грозный-информ", на площади перед мечетью "Сердце Чечни" собрались тысячи жителей региона. При этом агентство сообщило, что инициаторами акции выступили родители, "чьи дети завербованы в ряды радикалов функционерами "Исламского государства".

По данным агентства, собравшиеся "выразили крайнее возмущение действиями ДАИШ и их главаря Абу-Бакра аль-Багдади". Собравшиеся, отмечается в заметке, "призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде экстремистов и чаще прислушиваться к своим родным и близким".

Митинг, по информации агентства, длился несколько часов, а завершилась акция сжиганием транспарантов с портретами Аль-Багдади и аббревиатурой "ИГ".

О нападениях на полицейских стало известно поздно вечером 17 декабря. Как заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, в Октябрьском районе чеченской столицы некие вооруженные лица напали на полицейского и захватили его машину. Через несколько минут они проникли в дом другого полицейского, однако, не найдя его, скрылись.

Машину нападавших, рассказал Кадыров, пытались задержать, однако моджахеды сбили инспектора ДПС и начали обстреливать полицейских. Тогда силовики открыли ответный огонь, заявил глава Чечни.

В результате несколько нападавших были убиты и несколько ранены. Погибшие были опознаны как жители чеченской столицы Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. В больницу, как сообщалось, попали Асхаб Юсупов и 18-летняя девушка по имени Мадина; ей ампутировали ногу.

Позже "Кавказский узел" сообщил, что троих госпитализированных с ранениями предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные.

После этого Кадыров опубликовал в инстаграме пост с отрицанием информации "Кавказского узла" об убийстве пациентов больницы. "Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи!" - написал глава Чечни.