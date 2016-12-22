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новость Постановка по требованию

СМИ: Одного из грозненских "моджахедов" застрелили дома и вывезли на место "боя"
22.12.2016
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
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Один из жителей Чечни, о котором заявлялось, что он погиб 18 декабря в бою с кадыровцами под Грозным, в действительности был убит у себя дома. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии". По информации издания, силовики явились к гражданину в аул, вытащили во двор, избили и застрелили, а тело затем перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.

О ком именно из четырех граждан, погибших в воскресенье, идет речь, в публикации не уточняется.

Между тем "Кавказский узел" со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что все трое граждан, раненных в Грозном вечером 17 декабря и находящихся под охраной в больнице, дают признательные показания. Они подтвердили свою причастность к убийству полицейского Вахи Хацигова в Октябрьском районе чеченской столицы и угоне машины.

Также они заявили, что участвовали в деятельности "Исламского государства". Атака, по словам раненых, была совершена по указанию их "амира", который находится в Сирии и подчиняется "халифу" ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Ранее сообщалось, что "амиром" является чеченец Зелимхан Бахарчиев (аль-Бари). Именно он давал указания убитому 17 декабря Сайд-Ибрагиму Исмаилову, которого кадыровцы называют координатором грозненских атак.

Двое раненных в субботу - 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев. Третья - девушка 18 лет по имени Мадина. Она была подругой Ислама Альтемирова, также убитого 17 декабря, и училась вместе с ним в Саратовской медакадемии. 18 декабря стало известно, что Мадине ампутировали раздробленную пулей ногу.

Между тем накануне в селе Пригородное Грозненского района, где живет семья "амира" Бахарчиева, состоялся организованный кадыровцами сход жителей, на котором собравшиеся потребовали выселить из Чечни родственников предполагаемого организатора атак. Участие в сходе приняли Магомед Хийтанаев - помощник Рамзана Кадырова и кадий (шариатский судья) Грозного, - другие клирики, а также силовики из МВД Чечни и родственники погибших полицейских. Последние объявили кровную месть семье Бахарчиева.

Сюжет о сходе продемонстрировали вечером 21 декабря по ГТРК "Грозный", но в утренних новостях он повторен не был, и на сайте телеканала его также нет. Тем не менее репортаж опубликован в Инстаграме телекомпании.

Всего, как заявлял Кадыров, в нападениях 17-18 декабря участвовали 11 человек. Трое - Исмаилов, Альтемиров и Магомед Ильясов - были убиты в субботу вечером. Тогда же получили ранения ехавшие с ними в одной машине Юсупов, Бергоев и подруга Альтемирова.

Еще четыре человека погибли в воскресенье - как утверждал Кадыров, в "горно-лесистой местности" под Грозным. Это 18-летние Ибрагим Мажаев и Истамул Мамаев, 20-летний Хаматхан Минтаев, а также Ахмад Акрашев. О студенте грозненского техникума Акрашеве известно, что его отец служил в батальоне спецназа ГРУ "Запад" и в 2005 году погиб в бою с моджахедами.

Всего в бою 18 декабря участвовало, как утверждалось, пять моджахедов. Пятый, как можно было заключить из сообщений СМИ, не пострадал. Он сдался и уже в воскресенье, по словам силовиков, давал признательные показания. Имя этого гражданина, насколько известно, не публиковалось.

Также сообщалось, что в ходе атак погибли четверо полицейских, а еще один попал в больницу, после того как участники нападений сбили его машиной.

На профучете в полиции, передают "Кавказ.Реалии", состояли только Мамаев и Мажаев. Девять остальных граждан, обвиняемых в атаках, в поле зрения силовиков не попадали.

Кадыров, сообщая об окончании боя в воскресенье, раскритиковал "Кавказский узел", за то что тот сообщил о бое в Андреевской долине на территории Старопромысловского района Грозного, а также о взрыве и стрельбе на центральном грозненском проспекте Владимира Путина. Бой в воскресенье был только один, подчеркнул глава Чечни, - в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от столицы региона. Между тем "Кавказский узел" по-прежнему настаивает, что в действительности перестрелка проходила в Андреевской долине.

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

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