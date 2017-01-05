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новость Родственники граждан, убитых в Грозном, уволены с работы

05.01.2017
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
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Десятки родственников и свойственников граждан, убитых 17-18 декабря в Грозном и объявленных боевиками "Исламского государства", остались без средств к существованию. Об этом в среду сообщил "Кавказский узел". Часть уволена с работы, другим перестали выплачивать пенсии и пособия.

Родственница одного из погибших рассказала "Кавказскому узлу": "С работы уволены практически все, кто носит нашу фамилию. Мой муж, двое моих деверей, даже золовка и другие родные". Каких бы то ни было объяснений увольняемым начальство не предоставило, добавила собеседница издания.

Об этом же сообщил и родственник другого погибшего. "Всех, кто работал, уволили, - заметил он. - Более того, моему брату прекратили выплачивать пенсию по инвалидности".

В МВД Чечни "Кавказскому узлу" рассказали, что со службы уволены двое полицейских, приходившиеся одному из убитых двоюродными братьями.

17-18 декабря в Чечне погибли семь человек, которые, как утверждает глава региона Рамзан Кадыров, были причастны к убийствам полицейских и хищении у них оружия. Еще четыре человека были задержаны живыми. Трое из них попали в больницы.

Трое предполагаемых участников нападений были расстреляны в центре Грозного вечером 17 декабря. Еще четверо, заявлял Кадыров, погибли в бою с силовиками в "горно-лесистой местности" в нескольких километрах от чеченской столицы. Между тем "Кавказский узел", несмотря на опровержение главы Чечни, заявляет, что бой велся в черте самого города - в поселке Андреевская Долина на окраине Заводского района. Издание сообщало также о взрыве и стрельбе на центральном грозненском проспекте Владимира Путина.

22 декабря "Кавказ.Реалии" сообщили, что один из жителей Чечни, о котором заявлялось, что он погиб 18-го числа в бою под Грозным, в действительности был убит у себя дома. Как утверждалось, силовики явились к гражданину в аул, вытащили во двор, избили и застрелили, а тело затем перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.

Свыше 100 родственников убитых были незаконно задержаны кадыровцами; некоторые оставались в заложниках в течение недели. В ночь на 25 декабря большинство заложников освободили, однако известно, что как минимум один оставался в руках силовиков.

Между тем уже 26-го числа членов семей убитых задержали повторно и освободили лишь вечером 30 декабря, после народного схода, организованного кадыровцами у мечети "Сердце Чечни". На этом сходе советник главы региона Адам Шахидов призвал родственников убитых полицейских отказаться от кровной мести, однако те призыв отклонили.

Ранее, 21 декабря, народный сход прошел в селе Пригородное Грозненского района, где живут родственники Зелимхана Бахарчиева (аль-Бари), который, по словам силовиков, воюет в Сирии на стороне ИГ и является организатором атак на полицию в чеченской столице. Тогда родственники погибших полицейских объявили семье Бахарчиева кровную месть, а односельчане потребовали изгнать эту семью из Чечни. 26 декабря стало известно, что все мужчины из рода Бахарчиевых бежали из Пригородного.

Между тем в последних числах декабря распространилась информация, что трое предполагаемых участников атак на полицию, госпитализированных с ранениями, похищены из больницы и убиты. Речь шла о 29-летних Асхабе Юсупове и Исмали Бергоеве, а также о 18-летней студентке Саратовской медакадемии по имени Мадина.

Как утверждалось, 25 декабря в больнице внезапно отключили свет, после чего вооруженные неизвестные вытащили одного из раненных мужчин на улицу и убили. Сообщалось, что расправились и с двумя другими ранеными.

31 декабря Кадыров в своем Инстаграме выступил с опровержением этой информации. Он поместил видео, на котором чиновник регионального Минздрава, а также врач и пациентка больницы заявляют, что отключение в этой больнице света, а также проникновение туда посторонних невозможны. Между тем сами раненые, сообщение об убийстве которых Кадыров опровергал, в сюжете не показаны.

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05.01.2017

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