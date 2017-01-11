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Также: Чечня, Регионы, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Кадыров заявил о предотвращении резонансных преступлений в Чечне

11.01.2017
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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В Чечне задержана группа молодых людей, готовивших серию резонансных преступлений. Об этом в своем Инстаграме написал глава республики Рамзан Кадыров.

"В последнее время в селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы", - написал Кадыров.

По его словам, среди задержанных член семьи убитого в 2006 году "одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева". "На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта", - говорится в сообщении.

"Вместо того, чтобы покаяться перед жителями Цоци-Юрта и всем чеченским народом за массовые казни, учиненные Исой и Али, их родственники готовились к новым кровопролитиям. Этому не бывать никогда. В Чечне необходимо соблюдать принятую всем народом Конституцию, нормы Корана, народные традиции. Тем, кто их нарушает, не место в Чечне", - пишет Кадыров.

Заявление было сделано по итогам совещания в Курчалоевском районе с главами и имамами населенных пунктов, командирами спецподразделений МВД по Чечне, а также участковыми инспекторами населенных пунктов. Кадыров предложил министру МВД Чечне Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести тщательное расследование, установить не только участников преступной группы, но и тех, кто им оказывал поддержку, а также "решить вопрос ответственности каждого из них".

Как пишет "Кавказский узел", Иса Мускиев, лидер действовавшей в Курчалойском районе группы боевиков, был убит в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2006 года.

8 января в Грозном прошел "антитеррористический" митинг, на который власти Чечни заставили выйти родственников боевиков, участвовавших в нападении на полицейских в столице Чечни. По данным информационного агентства "Грозный-информ", на площади перед мечетью "Сердце Чечни" собрались тысячи жителей региона. При этом агентство сообщило, что инициаторами акции выступили родители, "чьи дети завербованы в ряды радикалов функционерами "Исламского государства".

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11.01.2017

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